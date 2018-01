Professor da UM nomeado director da Asian Journal of Social Psychology

Allan Bernardo, professor do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau, foi nomeado para o cargo de director da revista Asian Journal of Social Psychology. O docente irá assumir o seu novo cargo a partir de 1 de Janeiro do próximo ano. Em comunicado, a instituição local de ensino superior explica que esta publicação “é uma revista de psicologia líder na Ásia que tem por objectivo estimular a investigação e encorajar o intercâmbio académico para o avanço da psicologia social na Ásia”.

A Asian Journal of Social Psychology publica estudos teóricos e empíricos, assim como análises de estudos de investigação em tópicos específicos que abrangem um vasto leque de processos sociais, tais como o desenvolvimento, a cognição e personalidade. A revista é publicada há 21 anos.