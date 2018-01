Mais de 13 milhões de hóspedes nos hotéis em 2017

As unidades hoteleiras de Macau receberam mais de 13.155 milhões de hóspedes em 2017, mais 9,6% em relação a 2016, indicam dados oficiais ontem divulgados. Em 2017, a taxa de ocupação média atingiu 86,9%, ou mais 3,6 pontos percentuais em termos anuais homólogos, segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O número de visitantes que se hospedaram nos hotéis e pensões de Macau representou 71,8% do total de turistas, uma percentagem ligeiramente inferior de 0,2 pontos percentuais, comparativamente a 2016. O período médio de permanência foi de 1,5 noites, ou mais 0,1 noites em relação a 2016.

O número de hóspedes provenientes da Coreia do Sul (501.000) registou um aumento de 64,7%, enquanto os da China continental (8.637.000) e de Taiwan (493.000) subiram de 13,5% e 3,5%, respectivamente. Já o número de hóspedes de Hong Kong (1.609.000) desceu 9,6%, indicou a DSEC.

No final de Dezembro passado, o território contava 111 hotéis e pensões (mais quatro unidades em termos anuais), oferecendo 37 mil quartos (mais 2,3%). Os hotéis de cinco estrelas disponibilizaram 22 mil quartos, ou 60,1% do total, de acordo com a DSEC. Macau recebeu, entre Janeiro e Dezembro, mais de 29,5 milhões de visitantes.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita). Em 2016, Macau registou 12 milhões de hóspedes, mais de metade da China, com a taxa de ocupação hoteleira a corresponder a 83,3%.