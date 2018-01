Hoi Vong Chong multado por desobediência e difamação

O residente que há décadas se manifesta na baixa de Macau contra uma seguradora foi condenado a pagar oito mil patacas por desobediência e por difamar um chefe da Polícia de Segurança Pública (PSP). Uma pena que pode servir de barómetro para o julgamento do deputado Sulu Sou.

Vítor Quintã

Uma multa de seis mil patacas e uma indemnização de duas mil, sem pena de prisão. Foi esta a sentença aplicada a Hoi Vong Chong por se ter recusado a deixar as Ruínas de São Paulo, onde protestava – como faz há décadas na baixa da cidade – contra uma seguradora, e por mais tarde ter difamado o chefe de polícia que o deteve. Num veredicto de 18 de Janeiro, mas apenas ontem tornado público, o Tribunal Judicial de Base (TJB) considerou o residente culpado de desobediência qualificada e difamação agravada com publicidade.

A 14 de Março de 2016, Hoi Vong Chong foi pedir justiça junto às ruínas com o seu traje habitual: chapéu de papel e fato amarelo. A PSP considerou que era uma manifestação não autorizada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, embora o residente e o seu altifalante sejam presença constante em outras zonas da baixa, sobretudo na Praça do Senado.

Um chefe da PSP pediu-lhe para parar, mas Hoi “ignorou o aviso,” diz um comunicado do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância. O residente foi então detido e levado para a esquadra para investigação. Dois dias depois, estava de regresso às ruas, desta vez acusando o chefe da PSP de “privar os cidadãos à manifestação” e de “encobrir” a seguradora AIA.

Desde 2002 que Hoi Vong Chong, antigo mediador da AIA, acusa a empresa de se recusar a reconhecer centenas de apólices de seguros de vida compradas por clientes da China continental, por não se terem deslocado a Macau para assinar o contracto. A AIA despediu-o em 2003 alegando falsificação de documentos.

O TJB considerou que o residente “não sabia qual a relação que existia entre o chefe de Polícia e a companhia de seguros, nem tinha prova que demonstrasse o encobrimento”. Além disso, o juiz defendeu que “não se verificou abuso de poder” na detenção de Hoi. Pelo contrário, acrescenta o veredicto, a acusação “ofendeu a honra da vítima como chefe de Polícia”, que tem assim direito a receber uma indemnização de duas mil patacas. Contactado pelo PONTO FINAL, o advogado do antigo mediador, Ho Chon Hou, recusou-se a comentar o caso, sublinhando que os procedimentos legais ainda estão a decorrer.

“Demasiadas excepções”

Este veredicto – e sobretudo o facto de Hoi Vong Chong não ter sido condenado a pena de prisão – pode servir de barómetro para um outro caso, o julgamento do deputado Sulu Sou e do ex-presidente da Associação Novo Macau, Scott Chiang. Os dois activistas são acusados de desobediência qualificada.

Em Maio de 2016, após um protesto contra uma doação de 100 milhões de renminbis à Universidade de Jinan, na China continental, uma mão-cheia de manifestantes lançou pequenos aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo. Scott e Sulu foram na altura identificados pela polícia e depois acusados pelo Ministério Público.

Scott Chiang disse ao PONTO FINAL que, embora tenha “estudado vários casos envolvendo o mesmo crime, honestamente não sei se é possível estabelecer um paralelismo entre eles”. Os moradores do Sin Fong Garden, por exemplo, foram apenas condenados a uma multa de nove mil patacas por um protesto não autorizado que bloqueou a Rua da Ribeira do Patane durante mais de quatro horas em Abril de 2014 e por terem resistido à intervenção da polícia.

“Claro que todos esperamos que neste caso tudo irá correr bem para o Sulu, mas de facto há demasiadas excepções por aí,” diz Scott Chiang. O crime de desobediência qualificada corresponde a uma pena de prisão até dois anos ou pagamento de multa até 240 dias. Sulu Sou perderá o mandato como deputado se for condenado a uma pena de prisão de pelo menos 30 dias.

O processo criminal está actualmente suspenso, à espera que o Tribunal de Segunda Instância (TSI) decida suspender ou não a decisão tomada pela Assembleia Legislativa de interromper o mandato do deputado. Se o TSI aceitar o pedido de suspensão de eficácia, Sulu Sou retomaria as funções, o que impediria, por conseguinte, o processo judicial de avançar.