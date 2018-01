Governo simplifica processo de requerimento de licenças de filmagem

O “Serviço de Coordenação para Requerimento de Licenças de Filmagem” foi lançado ontem pelo Instituto Cultural (IC), em colaboração com vários serviços públicos, com o objectivo de simplificar os procedimentos de requerimento de licenças de filmagem em Macau para os cineastas locais e estrangeiros.

Durante a fase experimental do serviço de coordenação, entre 31 de Maio a 31 de Dezembro do ano passado, foram recebidos 91 requerimentos de licença de filmagem, 73 dos quais foram apresentados através deste novo serviço, indica uma nota do IC.

O serviço de coordenação pretende “providenciar um serviço unificado de recepção de requerimentos, o qual permite aos requerentes poupar tempo em deslocações a vários serviços públicos, bem como consultar o andamento dos processos”, diz a mesma nota. O Instituto Cultural recebe os requerimentos dos cineastas e disponibiliza os serviços de consulta, instruções de requerimento, recepção e encaminhamento de documentos, assim como consulta online sobre o andamento dos requerimentos. As respostas aos requerimentos serão apresentadas directamente pelos serviços públicos participantes.

A fase experimental deste serviço de coordenação incluiu a coordenação conjunta da Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto do Desporto, Serviços de Alfândega, Corpo de Bombeiros, Corpo de Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, a Autoridade de Aviação Civil, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e o IC.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais participa no serviço de coordenação, para o fornecimento de itens como a “Licença para a Queima de Panchões” e “Licença para o Lançamento de Foguetes e Fogo-de-Artifício”. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais disponibiliza informação sobre casos excepcionais no âmbito do Regulamento sobre a Proibição do Trabalho Ilegal, ou a Lei da Contratação de Trabalhadores Não Residentes.