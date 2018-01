Estaleiros multados em mais de um milhão por violação das regras de segurança

As multas aplicadas por infracção das normas de segurança e saúde ocupacional aos estaleiros de construção ultrapassou um milhão de patacas em 2017. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais também avançou, ontem, que, do total de casos de conflitos laborais, 90 por cento foram resolvidos pelo organismo e 10 por cento seguiram para as instâncias judiciais.

Joana Figueira

Quase 1,31 milhões de patacas em multas por violação das normas de segurança e saúde ocupacional nos estaleiros de construção civil foram cobrados, no ano passado, pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Em 2016, o valor cobrado em multas atingiu as 822 mil patacas. O organismo emitiu um total de 89 ordens de suspensão de obra – dos quais 87 foram estaleiros de construção civil –, mais 31 ordens comparando com o ano de 2016.

“Fizemos 3564 visitas a 1500 estaleiros. Emitimos 87 despachos para suspensão de obras e registámos 77 infracções graves nos estaleiros [de construção]. Ocorreram 10 acidentes de trabalho, sendo quatro fatais”, disse, sobre os dados relativos ao ano passado, Lam Iok Cheong, chefe do Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional da DSAL, em conferência de imprensa.

A responsável lamentou as mortes dos trabalhadores, afirmando que aconteceram “por infracção à legislação da segurança e saúde ocupacional”, ao mesmo tempo que admitiu que “é preciso fazer um melhor trabalho de prevenção”.

No período compreendido entre 15 e 20 de Julho de 2017, na sequência das mortes de trabalhadores verificadas, a DSAL realizou a primeira visita inspectiva a todos os estaleiros de construção civil de Macau, tendo supervisionado um total de 558 estaleiros ou locais de construção civil, e emitido 31 ordens de suspensão de obra. Na mesma altura, endereçou recomendações a empreiteiros para melhoramentos e aplicou sanções a situações que não considerou seguras.

Foi em Outubro último que a DSAL conduziu a segunda visita inspectiva “concentrada em situações de segurança e saúde ocupacional dos estaleiros de construção civil após tempestades e tufões”, tendo em conta a passagem do tufão Hato por Macau a 23 de Agosto. De acordo com os dados fornecidos ontem, foram supervisionados 541 estaleiros ou locais de construção civil e emitidas apenas cinco ordens de suspensão de obra – tomando como referência o número registado quatro meses antes.

Conflitos laborais: 10 por cento chegaram aos órgãos judiciais

Durante o ano de 2017, a DSAL recebeu um total de 1,860 processos sobre conflitos laborais, número que representa uma redução de 31 por cento em comparação com os 2713 processos instaurados em 2016. Lei Kin Lon, chefe do Departamento de Inspecção e Trabalho da DSAL, avançou que, no ano passado, o organismo concluiu 2,143 processos, sendo que “90 por cento dos processos foram resolvidos pela DSAL e os restantes 10 por cento foram remetidos ao órgão judicial”.

Também no ano passado, foram instaurados 617 processos sobre conflitos laborais no sector da construção civil, correspondendo este número a uma redução de 31 pontos percentuais face aos 893 processos instaurados em 2016. Segundo Lei Kin Lon, os conflitos laborais graves envolveram mais de 10 trabalhadores.