DSPA: Resultados negativos para amianto no ar, na Avenida Padre Tomás Pereira

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) garantiu ontem que os resultados preliminares da monitorização da poluição produzida pelas obras de demolição ilegais num lote da Avenida Padre Tomás Pereira, na Taipa, “reflectiram que a qualidade do ar respeitou os critérios e não houve anormalidades”. A monitorização “urgente da alegada existência de amianto no ar à volta das escolas” foi conduzida na segunda-feira à noite, avançou a DSPA.

“A partir de hoje [ontem], o âmbito de monitorização será alargado ainda mais para fiscalizar, de forma mais abrangente, a qualidade do meio ambiente adjacente, assegurando assim a saúde dos residentes”, escreveu a DSPA. Perto do lote em questão situa-se o Colégio Anglicano de Macau.

O organismo exigiu ao empreiteiro das obras ilegais que tomasse medidas concretas de prevenção contra a poluição, “nomeadamente a cobertura completa dos materiais de construção e instalações no local, a instalação de lona em todas as vedações à volta do estaleiro para cobrir completamente a área envolvida, bem como a irrigação para diminuir a evacuação de poeiras a fim de assegurar a qualidade do meio ambiente adjacente”.

O caso foi recebido pela DSPA no passado dia 19, tendo as investigações concluído que “a licença de obra para a mesma não havia sido solicitada”. O organismo garante que, para além da suspensão das obras, foram “adoptadas as medidas preventivas de poluição, conforme sugestões propostas pelos especialistas” e que será mantido o contacto com as escolas e residentes das proximidades.

Ontem, numa conferência de imprensa convocada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), a chefe do Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional, Lam Iok Cheong, referiu que “a legislação determina que o empregador tem obrigação de fornecer o equipamento de protecção individual e colectiva aos trabalhadores e condições de trabalho seguras”. Lam Iok Cheong garantiu ainda que existe “uma comunicação interdepartamental com os outros serviços”. J.F.