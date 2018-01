Crimes de burla telefónica voltaram a aumentar em 2017

Os crimes de violação e abuso sexual de criança, burla telefónica, roubo e fogo posto registaram um aumento em 2017, havendo também mais homicídios em relação a 2016. O balanço da criminalidade foi revelado ontem no encontro anual de Ano Novo Chinês da Polícia Judiciária.

Cláudia Aranda

Os crimes contra a liberdade e a auto-determinação sexual registaram um aumento em 2017, tendo sido assinalados 31 casos de violação – contra 28 em 2016 – e 26 em 2015. Houve 16 casos de abuso sexual de menores contra 13 no ano anterior e seis em 2015, e outros 12 casos de coacção pessoal. Foram assinalados ainda três crimes de importunação sexual, referiu ontem o director da Polícia Judiciária (PJ), Sit Chong Meng, no encontro anual de Ano Novo Chinês da PJ, onde foram anunciados os números da criminalidade referentes a 2017.

Terminada a consulta pública sobre o projecto de lei da Cibersegurança, a 24 de Janeiro, a PJ tenciona criar a divisão de cibersegurança, ainda este ano, e iniciar o processo legislativo, com envio do diploma para apreciação do Conselho Executivo, adiantou Sit Chong Meng. “Para prevenir, mais do que remediar, queremos o mais breve possível a concretização desta lei de cibersegurança”, frisou.

Sit Chong Meng reiterou que a lei destina-se à segurança das redes informáticas utilizadas pelos operadores de infra-estruturas definidas como críticas – companhias de água, electricidade, telecomunicações ou sistema financeiro. O director da PJ reassegurou, também, que os serviços estão impedidos de aceder aos conteúdos que circulam na internet, e que a recolha de dados pessoais só se verificará em caso de crime e mediante autorização judicial.

Os números do crime

No ano passado, registaram-se 146 casos de burla telefónica, um valor cinco vezes superior ao verificado em 2016. Um total de 128 vítimas sofreram prejuízos no valor de 40 milhões de patacas, referiu o balanço da PJ.

Desde a entrada em vigor da lei da violência doméstica, em 2015, foram instaurados 17 casos, oito em 2016 e nove em 2017. Quanto aos crimes relacionados com tráfico de estupefacientes houve uma redução, tanto em relação ao número de processos, como também de pessoas envolvidas. Em 2017, a PJ instaurou 97 processos relativos ao tráfico de droga (121 em 2016) e 49 de consumo (59 no ano anterior). Nos termos da nova lei da droga, a polícia pode fazer a recolha de amostras de urina para análises obrigatórias.

No que diz respeito aos crimes graves houve registo de três casos de homicídio, enquanto que em 2016 foi assinalado um, e oito casos de ofensas graves à integridade física, número inferior aos nove de 2016.

De acordo com os dados revelados pela PJ, os crimes de roubo também aumentaram em 24,7 por cento, enquanto a criminalidade relacionada com o jogo registou um acréscimo de 2,4 por cento. No total, registaram-se 464 sequestros associados à agiotagem para jogo, quando em 2016 tinham sido 503.

O número de casos de fogo posto aumentou para o dobro. Mais de 60 por cento dos casos, segundo a PJ, tiveram origem em pontas de cigarro mal apagadas. “A nossa investigação indica que é a negligência pessoal que causou a ocorrência dos casos. Na zona de espera de autocarros ocorreram casos de fogo posto porque as pessoas quando esperam deixam o cigarro mal apagado”, explicou o director da PJ. As autoridades, recorde-se, têm estado a desenvolver campanhas de sensibilização para explicar aos cidadãos as responsabilidades penais em casos de incêndio causado por negligência.