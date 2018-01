Cinemateca organiza workshop sobre como promover o cinema local online

A Cinemateca Paixão organiza no sábado e domingo um ‘workshop’ sobre “Marketing de cinema na era da informação”. Steve Wang, fundador da distribuidora de filmes “Activator Marketing Company”, em Taiwan, conhecido por promover filmes locais que se tornaram sucessos comerciais, vai partilhar a sua experiência com os participantes.

Cláudia Aranda

Steve Wang, fundador da distribuidora de filmes “Activator Marketing Company”, em Taiwan, vai liderar um ‘workshop’ de dois dias, no próximo fim-de-semana, sobre estratégias de comercialização cinematográficas, intitulado “Marketing de filmes na era da informação”, a convite da Cinemateca Paixão.

“Há uma grande produção de cinema independente em Macau, mas ainda há muita necessidade de aprender técnicas de promoção no exterior das produções cinematográficas locais. Como não temos distribuidoras, precisamos muito de técnicas de promoção online”, explicou ao PONTO FINAL Rita Wong, directora executiva da Cinemateca Paixão.

Ao longo da última década, o número de produções cinematográficas em Macau cresceu, sendo que a grande maioria das obras ou é financiada pelo Governo ou inclui-se na categoria de produções de baixo orçamento. “Um bom filme deve estar associado a estratégias de marketing inovadoras e eficazes para ajudar a aumentar os números de bilheteria e de espectadores”, afirmam os organizadores do evento. Partindo deste pressuposto, interrogam: “será que o marketing cinematográfico tradicional é viável para as nossas produções cinematográficas, ou o marketing digital é uma alternativa?”.

A Cinemateca Paixão tem procurado preencher as lacunas em termos de formação e de conhecimento na área cinematográfica disponíveis no território, onde a indústria é ainda muito incipiente, convidando especialistas em diversos sectores do cinema para realizarem oficinas de aprendizagem.

No próximo sábado, entre as 11 horas e as 17h30, e domingo, das 14h30 às 17h30, Steve Wang, conhecido por promover filmes taiwaneses que se tornaram sucessos comerciais, compartilhará as suas experiências e pontos de vista com os participantes. No programa do ‘workshop’ incluem-se temas como: “O desaparecimento das fronteiras e o futuro do filme” ou “Estará o futuro das produções independentes no ‘crowd funding’ (angariação de fundos)?”.

A empresa de Steve Wang especializou-se na distribuição, promoção e angariação de financiamento, garantindo exposição internacional a produções cinematográficas de Taiwan. “A sua especialidade é promover o cinema local no exterior, que é o que nós em Macau precisamos de aprender”, explicou Rita Wong.

A Activator Marketing Company foi estabelecida em 2011, orientada para a distribuição de filmes taiwaneses, incluindo entre as suas áreas de negócio o marketing cinematográfico, relações públicas, organização de eventos, agenciamento de actores e artistas e gestão de direitos de autor.

O “workshop” vai ter tradução simultânea de mandarim para inglês e a inscrição pode ser realizada na bilheteira da Cinemateca Paixão ou online, mediante o pagamento de 200 patacas, até amanhã, 1 de Fevereiro. Caso sobrem vagas, a organização poderá aceitar inscrições depois deste prazo, assegurou Rita Wong.