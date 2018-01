Chui Sai On organiza almoço de convívio para representantes da comunidade macaense

O tufão Hato e a classificação de Macau como Cidade Criativa da UNESCO foram as ideias principais ontem transmitidas pelo Chefe do Executivo durante o habitual almoço de convívio com representantes da comunidade macaense.

Catarina Vila Nova

Chui Sai On organizou ontem um almoço de convívio para alguns representantes da comunidade macaense. No seu discurso, o Chefe do Executivo recordou a passagem do tufão Hato pelo território e não deixou de mencionar a classificação de Macau como Cidade Criativa da UNESCO. Em declarações ao PONTO FINAL, Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses, saudou esta iniciativa que, recorda, “já data desde o tempo do anterior Chefe do Executivo”. Rita Santos e José Pereira Coutinho aproveitaram a oportunidade para se dirigirem pessoalmente a Chui Sai On de forma a continuarem a assegurar o apoio do Executivo, segundo contou a conselheira das Comunidades Portuguesas a este jornal.

“Queremos continuar a contar com o apoio [de Chui Sai On] neste último ano e meio de mandato, principalmente no que toca ao seguimento dos macaenses continuarem a desempenhar o nosso importante papel, bem como dar apoio na manutenção e aperfeiçoamento das regalias dos funcionários públicos, e ele disse que vamos continuar a conversar e a trabalhar para o efeito”, assegurou Rita Santos.

Por sua vez, Miguel de Senna Fernandes contou que o Chefe do Executivo “reiterou a importância da comunidade macaense na singularidade de Macau” e destacou a classificação de Cidade Criativa da UNESCO. O advogado sublinhou ainda que “quando se fala em gastronomia é decisiva a gastronomia macaense”. “No fundo é à volta disto. Não vejo que houvesse algum ponto que tenha surpreendido no discurso do Chefe do Executivo. Já não se espera grandes novidades porque o senhor Chefe do Executivo também está na recta final, não sei se é isso que nos leva a não estar surpreendidos”, considerou Senna Fernandes.

Anabela Ritchie, antiga presidente da Assembleia Legislativa, destacou como “grande objectivo” do almoço o elemento do convívio. “Afinal de contas nós conhecemo-nos todos há muitos anos, e acho que não se celebra mais nada a não ser o convívio”, disse.

No almoço estiveram também presentes Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, Victor Chan, director do Gabinete de Comunicação Social, José Luís Sales Marques, presidente do Instituto de Estudos Europeus, Luís Machado, presidente da Confraria da Gastronomia Macaense, Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados, António José de Freitas, provedor da Santa Casa da Misericórdia, entre outros.