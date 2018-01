Centro Ecuménico Kun Iam volta a abrir portas ao público a partir de hoje

Reabre hoje ao público o Centro Ecuménico Kun Iam, a galeria dependente do Museu de Macau que foi encerrada devido aos graves danos no interior e exterior em resultado da passagem do tufão Hato, em Agosto do ano passado. O Instituto Cultural conduziu uma avaliação geral do edifício e uma série de trabalhos de reparação do mesmo, “a fim de assegurar a segurança do público e garantir o fornecimento de serviços de qualidade”, refere o organismo em comunicado.

O Centro Ecuménico Kun Iam, no NAPE, é um dos locais turísticos de Macau. O piso superior do espaço inclui a Sala de Contemplação, cuja cúpula está preenchida de imagens e textos relacionados com o budismo, o taoísmo ou o confucionismo. No mesmo piso existe ainda um balcão de venda de publicações e lembranças relacionados com a história e cultura de Macau.

Já o andar inferior oferece uma Sala Polivalente (com capacidade para 50 pessoas) e uma pequena biblioteca que disponibiliza mais de 800 volumes de livros e materiais audiovisuais de diferentes religiões e filosofias. O Centro de Ecuménico Kun Iam estará aberto diariamente entre as 10 e as 18 horas, encerrando apenas às sextas-feiras.