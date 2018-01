Alegado assédio ameaça idoneidade de Steve Wynn

Um perito legal diz que Steve Wynn ou a Wynn Macau dificilmente serão considerados como “não idóneos” e obrigados a abandonar a indústria local do jogo. Isto apesar do regulador se ter reunido na segunda-feira com a operadora para discutir alegações de assédio sexual contra o empresário.

Vítor Quintã

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) admite estar “preocupada” com as alegações de assédio sexual feitas contra Steve Wynn, presidente da Wynn Macau. Numa resposta enviada ontem à comunicação social, o regulador confirmou que se reuniu na segunda-feira com “a direcção” da operadora de jogo, sem revelar se Steve Wynn esteve ou não presente.

Isto após o jornal norte-americano Wall Street Journal ter publicado na passada sexta-feira um artigo que acusava o empresário de assédio sexual, citando dezenas de antigos funcionários da companhia que ele fundou nos Estados Unidos, a Wynn Resorts. Steve Wynn negou as alegações mas a própria Wynn Resorts já foi obrigada a mostrar serviço. A operadora anunciou ontem a criação de um comité especial, composto apenas dos seus directores independentes – aqueles sem ligações a Steve Wynn ou outros accionistas maioritários – para investigar as acusações.

A DICJ avisou ontem que “o Governo de Macau presta atenção à idoneidade dos principais accionistas, directores e principais funcionários em posições de relevo na indústria de jogo”. O contrato de concessão assinado com a Wynn Macau em 2002 sublinha que a empresa só pode empregar na gestão e operação de jogos “pessoas idóneas”. E o regulador garante “uma implementação rigorosa das disposições em vigor nesta área”.

Num anúncio enviado ontem à bolsa de valores de Hong Kong, a Wynn Macau prometeu “cooperar plenamente com qualquer pedido” efectuado pela DICJ. O PONTO FINAL perguntou ao regulador que informação tinha sido pedida à operadora de jogo e se seria aberto um inquérito, mas não recebeu nenhuma resposta concreta.

Cartas na mesa

De acordo com o contrato assinado pela Wynn Macau – semelhantes aos das restantes operadoras – a empresa está obrigada a “permanecer idónea durante todo o tempo da concessão”, disse ao PONTO FINAL o advogado Pedro Cortés. A Wynn Macau “está sujeita a uma contínua e permanente monitorização e supervisão por parte do Governo”.

Esta obrigação “abrange tanto os administradores como os accionistas com mais de 5 por cento”, sublinha o perito em legislação ligada ao jogo. Ou seja, diz Pedro Cortés, se a DICJ concluir que Steve Wynn deixou de ser um homem acima de qualquer suspeita, pode obrigar a Wynn Macau a demiti-lo ou a vender as suas acções.

A hipótese mais extrema, se o regulador acreditar que este caso “contamina a própria concessionária”, diz o advogado, seria a Wynn Macau perder mesmo a licença de jogo na RAEM. Apesar de defender que a DICJ “fez bem” em marcar esta reunião para abordar as alegações, Pedro Cortés acredita que dificilmente a conduta da empresa poderá levar a um tal ponto de ruptura.

Nos Estados Unidos, a empresa-mãe Wynn Resorts está já sobre pressão. Segundo o Boston Herald, a firma de advogados Pomerantz anunciou estar a investigar, “a pedido de investidores”, se a Wynn Resorts cometeu “fraude envolvendo títulos e valores ou outras práticas ilícitas”. Ou seja, a Pomerantz suspeita que a empresa sabia das alegações de assédio sexual mas não as tornou públicas, defraudando assim os accionistas.

Já no caso de Steve Wynn, Pedro Cortés prevê que ele apenas deixará de ser idóneo “se for condenado nos Estados Unidos, já sem possibilidade de recurso, e com cadastro criminal”. O artigo do Wall Street Journal não refere qualquer acusação criminal ou cível pendente contra o empresário. Ainda assim, Steve Wynn admitiu, num processo movido pela ex-mulher Elaine Wynn, ter pago 7.5 milhões de dólares norte-americanos (60.4 milhões de patacas), num acordo extrajudicial, a uma manicure que trabalhava no casino Wynn Las Vegas e o acusava de abuso sexual.

Licença em jogo

Enquanto o regulador do jogo do Estado do Nevada diz estar a “analisar a informação”, na sexta-feira passada o regulador do Estado de Massachusetts anunciou mesmo uma investigação às alegações, com uma reunião à porta aberta marcada para hoje (amanhã em Macau), diz o Boston Herald. A Wynn Resorts está a construir um casino em Boston, a capital de Massachusetts.

Segundo o Boston Herald, o Governador de Massachusetts, Charlie Baker, reconheceu que, “se as alegações forem provadas”, então Steve Wynn “não irá cumprir o critério de idoneidade previsto na lei estatal do jogo”. Mas Pedro Cortés diz que, mesmo que o empresário seja considerado ‘persona non grata’ neste estado norte-americano, “isso não chega” para obrigar a DICJ a fazer o mesmo.

Recorde-se que em 2009 o regulador do Estado de Nova Jersey declarou “imprópria” a relação entre a operadora de jogo MGM Mirage e a empresária de Macau Pansy Ho, alegando que o pai, o magnata Stanley Ho, tinha laços com o mundo da criminalidade organizada e tríades. A MGM recusou abandonar a parceria com Pansy Ho e, em vez disso, pôs à venda as acções num casino em Atlantic City. Em 2014, o regulador de Nova Jersey acabaria por mudar de ideias, sem que Macau tivesse lançado qualquer investigação à empresária.

Ainda assim, diz Pedro Cortés, uma eventual decisão do regulador de Massachusetts desfavorável a Steve Wynn seria, no mínimo, “um factor a considerar” pela DICJ, sobretudo numa altura em que o Governo prepara uma eventual renovação das licenças de jogo. A concessão da Wynn Macau termina em 2020 e, na semana passada o empresário disse, durante uma conferência telefónica com investidores “ter razões para estar confiante que as nossas operações vão continuar”. “Essa confiança é baseada no tipo de conversas que temos tido com o Governo”, disse na altura Steve Wynn.