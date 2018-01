Alameda da Harmonia, em Seac Pai Van, com auto-silo a partir de amanhã

O auto-silo da Alameda da Harmonia, em Seac Pai Van, estará aberto ao público a partir de amanhã, pelas 10 horas. O espaço oferece 209 lugares destinados a automóveis ligeiros e 146 lugares destinados a motociclos e ciclomotores.

O auto-silo situa-se na cave do 1º piso e a entrada e saída efectuam-se pelo cruzamento entre a Avenida de Vale das Borboletas e a Avenida de Ip Heng. De acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), a todos os veículos a estacionar no recinto serão aplicadas as tarifas por hora.

Para automóveis ligeiros, durante o período diurno (das 8 às 20 horas) o valor é de 6 patacas por hora, ou fracção; e durante o período nocturno (das 20 às 8 horas do dia seguinte) é de 3 patacas por hora, ou fracção. No que respeita às tarifas a aplicar aos motociclos ou ciclomotores, o valor é de 2 patacas por hora, ou fracção, durante o período diurno, e de 1 pataca por hora, ou fracção, durante o período nocturno.