3ª Comissão recolhe opiniões sobre Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública

Depois da consulta pública, a recolha de opiniões. É o que quer fazer a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, por entender que existem ainda pessoas e associações com uma palavra a dizer sobre o assunto. A consulta ao público é lançada amanhã, na página electrónica da AL, e estará disponível durante todo o mês de Fevereiro.

Catarina Vila Nova

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) vai lançar amanhã uma recolha de opiniões acerca da proposta de lei “Alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau”. A consulta ao público em geral decorre durante todo o mês de Fevereiro, na página electrónica da AL, e destina-se a recolher opiniões acerca dos vários artigos do documento. “Vamos fazer uma recolha de opiniões em relação ao articulado da proposta de lei porque, em 2016, foi feita uma consulta [pública], mas nós vamos incidir no conteúdo da proposta de lei”, explicou Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão, frisando que o que vão fazer não é uma consulta pública.

Esta recolha de opiniões foi uma das decisões emanadas daquela que foi a primeira reunião na especialidade, para debater as alterações ao estatuto dos trabalhadores da função pública. Este projecto de lei havia sido aprovado na generalidade no passado dia 17, com a abstenção de apenas José Pereira Coutinho. A 3ª Comissão entende que existem ainda “certas opiniões e sugestões da parte dos trabalhadores da função pública e outras associações, para além daquelas que foram ouvidas durante a consulta realizada pelo Governo”. “Daí que a comissão entendeu que vai proceder a uma recolha de opiniões aberta ao público em relação a essa proposta de lei”, explicou Vong Hin Fai.

O deputado não descartou a hipótese de o grupo de trabalho poder vir a reunir-se presencialmente com representantes de associações de funcionários públicos, explicando que vão, em primeiro lugar, “fazer uma recolha por escrito”. “Conforme a situação ou circunstâncias, vamos pensar depois se vamos convidar associações para encontros e apresentação das suas opiniões”, disse o também advogado. Após esta recolha de opiniões, que terminará a 28 de Fevereiro, a 3ª Comissão terá até 19 de Março para apresentar um parecer acerca da proposta de lei.

Quanto às alterações ao Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública, propostas pelo Governo, Vong Hin Fai explicou que houve uma em particular que suscitou algumas questões no seio da reunião de ontem. Esta diz respeito ao regime de horário de trabalho que prevê dois tipos: o geral e o especial. Em relação a este último, entendeu o grupo de trabalho ser “muito semelhante ao regime de trabalho por turnos que neste momento já se aplica na função pública”. “É nosso interesse saber qual é a diferença entre esses dois regimes e se há uma definição mais concreta e mais clara sobre o regime de trabalho específico e quais são os pressupostos para a aplicação desse regime. Não vemos no articulado da proposta de lei uma explicação ou uma regulamentação mais clara sobre esse conceito”, declarou.

ASSOCIAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DEVEM SER OUVIDAS, DEFENDE COUTINHO

José Pereira Coutinho, membro da 3ª Comissão e também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), defendeu ontem, em declarações aos jornalistas, que os representantes das associações dos funcionários públicos deviam ser auscultados no decorrer da análise da proposta de lei em questão. “De que forma é que o Governo supostamente alega que ouviu as associações dos trabalhadores da função pública, porque ouvir em termos latos e de uma forma abrangente é totalmente diferente de ouvir em termos concretos”, afirmou o deputado.

E espera Pereira Coutinho poder reunir-se com as restantes associações, de forma a apresentar uma opinião consensual ao Executivo e Comissão? “É difícil juntar todas as associações, e o Governo também contribui para dividir para reinar. Foi sempre assim, às vezes escolhe umas para estarem presentes, outras vezes escolhe outras”, respondeu.