Vacinação: a divergência que separa pais e clínicos

Para a maioria dos pais, as vacinas surgem na vida dos seus filhos sem pontos de interrogação e Macau não é excepção, com cerca de 90% das crianças a receberem a vacinação obrigatória. Siun Chong integra a minoria não tão silenciosa que questiona estas recomendações e, em alternativa, procura informação em locais menos tradicionais. Os pediatras Jorge Humberto e Victorino Trovoada confirmam que existem, de facto, progenitores em Macau que se opõem à vacinação, mas reiteram que o número é pouco significativo.

Catarina Vila Nova

Siun Chong é pai de uma menina de três anos e afirma, sem dúvidas na voz, que é contra a vacinação. Socorrendo-se de artigos que lê na Internet, de vídeos e documentários, o progenitor apresenta uma crença inabalável, sustentada pelo facto de, até hoje, nenhum médico ter sido capaz de lhe oferecer uma explicação científica que comprove os benefícios das vacinas, segundo alega. Siun Chong não é caso único em Macau. De acordo com informações veiculadas pelos Serviços de Saúde em conferência de imprensa, no passado domingo, anualmente são cerca de 10 a 20 crianças que não recebem a vacinação obrigatória por opção dos pais. Os pediatras contactados pelo PONTO FINAL, Victorino Trovoada e Jorge Humberto, ambos clínicos do sector privado, afirmaram terem-se deparado com casos de progenitores contra a vacinação. Se, por um lado, Trovoada não quer arriscar atirar com um número, por não querer “comparar o sector privado com o público”, Humberto afirmou que, no último ano, terão sido “aí umas duas dezenas” de casos.

A este jornal, Siun Chong descreveu dois encontros que teve com médicos, um do sector público e o outro do sector privado. No primeiro, o progenitor diz que pediu ao clínico para lhe mostrar quais os componentes inseridos na vacina destinada à sua filha e que este não os quis mostrar. No segundo, Chong questionou um médico acerca da necessidade de uma criança recém-nascida “receber a mesma quantidade de vacinação que uma pessoa de 65 ou 20 anos”. A resposta? “Ele perdeu a cabeça. Eu apenas lhe fiz uma pergunta e ele perdeu a cabeça, disse-me que eu não percebia e basicamente pediu-me para sair”, descreveu. “Não é como se os pais estivessem justamente informados. Mesmo quando nos queremos informar o sistema não o permite”, argumentou Chong.

E como reagem os pediatras quando confrontados com perguntas deste género por parte dos pais? “Muita gente vem com essa informação de que as escolas e os jardins [de infância] dão indicação de que os seus filhos [têm que ser vacinados] e há doentes que vêm ter comigo e perguntam relativamente a essa questão, se é necessário ou não. O facto de não haver esse tipo de doença não é razão para não fazer vacina, porque a pessoa, protegendo a criança, também está a proteger os outros à sua volta, porque se não vacina está susceptível a transmitir doenças e é mais ou menos nessa linha que eu tento incentivar as pessoas a fazer a vacinação”, explicou Victorino Trovoada.

A PROCURA PELA INFORMAÇÃO

Questionado sobre se, até à data, algum médico lhe apresentou uma justificação que sustentasse os benefícios da vacinação, Siun Chong é peremptório em afirmar que não. “Eles simplesmente não querem falar sobre isso”, responde. Aparentemente deixado sem respostas por parte da comunidade médica, o progenitor encontra explicações para as suas perguntas em páginas na Internet como “Natural News”. Este website, que se auto-intitula como “a principal fonte de notícias do mundo em saúde natural”, é da responsabilidade do “‘ranger’ da saúde” Mike Adams, que, de acordo com a informação encontrada no seu website, é licenciado em Ciências. Também o documentário “VAXXED”, que denuncia uma alegada omissão de informação por parte do Centro de Controlo de Doenças (CDC) norte-americano, é apontado como fonte de informação por Chong.

E que resposta apresenta a comunidade científica aos argumentos geralmente encontrados nestes locais, que apontam para uma correlação entra a vacinação e o desenvolvimento do autismo? “Uma pessoa tem que ir atrás daquilo que é o bom que provoca a vacina e não atrás do mau que pode eventualmente surgir, por isso evita-se inclusivamente falar-se desse assunto”, declarou Jorge Humberto. E tem o pediatra conhecimento de estudos que corroborem esta relação? “Estudos que sejam verdadeiramente de levar em atenção 100% eu acho que não existem. Eu pelo menos não os conheço”, sustentou.

Por sua vez, Victorino Trovoada afirma que, “após a introdução da vacinação, os casos das doenças referidas claro que baixaram drasticamente”. “Não se vê papeiras, sarampo, por aí fora. Claro que este tipo de doenças, nos sítios onde a vacinação está implementada, quase que não existem comparando com sítios onde não há vacinação”. E qual acredita ser o papel do médico perante pais que se mostram contra a vacinação? “É incentivar, é educar e transmitir confiança à pessoa de que veramente a vacinação só é benéfica para a criança. Eu tento convencê-los de que realmente a vacinação é a melhor opção”.

90% DAS CRIANÇAS RECEBEM VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA

Na conferência de imprensa dos Serviços de Saúde, que decorreu no passado domingo, Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, explicou que, de acordo com a lei em vigor, para as crianças serem admitidas nos jardins de infância têm de apresentar o boletim de vacinação. “Se os pais recusarem levar as suas crianças para serem vacinadas, as creches podem recusar receber as crianças. Como o ensino é um direito essencial, se os pais recusarem levar as suas crianças a ser vacinadas, têm de assinar uma declaração de forma expressa em como recusam que a sua criança seja vacinada”, afirmou.

Siun Chong vê este possível impedimento de frequência num jardim de infância como uma “discriminação” e uma tentativa de ingerência do Governo nos direitos dos pais. “Estatisticamente eu sei que o Governo não quer que nós nos revelemos. [Não quer que] eu, como pai que é contra a vacinação, que apareça nas estatísticas”, sustentou.

De acordo com informações dos Serviços de Saúde, mais de 90% das crianças em Macau recebe a vacinação obrigatória, que contempla doenças como a tuberculose, hepatite, difteria, tétano, varicela, entre outros. Porém, segundo explicou o mesmo organismo, nesta percentagem estão também inseridas as crianças que nasceram na RAEM mas que já não residem no território. O PONTO FINAL tentou contactar alguns médicos do sector público, mas estes recusaram-se a prestar declarações.