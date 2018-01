TSI suspende vitória dos proprietários do Pearl Horizon

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) suspendeu todos os processos em torno do projecto residencial Pearl Horizon até haver um veredicto final sobre a decisão do Governo de retirar o terreno à concessionária. Isto após o Tribunal Judicial de Base (TJB) ter dado razão ao comprador de uma fracção.

Vítor Quintã

Foi sol de pouca dura a vitória de um pequeno grupo de proprietários do projecto residencial Pearl Horizon, suspenso há mais de dois anos. Dois dias depois do TJB ter condenado a Polytec, concessionária do terreno, a devolver o sinal pago por uma fracção, na quinta-feira passada o TSI suspendeu tudo até haver um veredicto final sobre a reversão do terreno.

Numa decisão tomada na terça-feira passada, mas apenas divulgada ontem, o TJB aceitou o pedido de um proprietário para terminar o contrato-promessa de compra e venda de uma fracção no Pearl Horizon. Os juízes condenaram ainda a Polytec a devolver mais de 2 milhões de patacas, o sinal pago por uma fracção, mais juros de mora a partir de Dezembro de 2016. João Valle Roxo, advogado da concessionária, disse ao PONTO FINAL que ainda não havia decisão sobre um possível recurso para a segunda instância.

Os juízes concordaram que a decisão do Governo de retirar o terreno na Areia Preta à Polytec representa “uma alteração anormal das circunstâncias” que “não está de forma alguma coberta pelos riscos próprios do contrato”. Devido ao fim da concessão e à disputa judicial em curso entre a Polytec e o Governo, diz o veredicto, não é razoável “exigir ao promitente comprador que continue a ser vinculado a uma promessa sem a certeza de que venha a acontecer”. Além disso, acrescenta a primeira instância, esta “grande incerteza (…) lesou os seus interesses na medida em que o impediu de adquirir outra fracção”.

Tudo em suspenso

O comprador poderia utilizar o dinheiro para se livrar das prestações de uma eventual hipoteca por uma fracção que nunca chegou a ser construída. Aliás, os proprietários do Pearl Horizon têm exigido à Polytec empréstimos sem juros para ajudar os compradores a pagar as prestações ao banco, até a disputa judicial estar resolvida.

Num comunicado, o Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância revelou também que o TJB ia ainda analisar vários processos semelhantes apresentados por outros proprietários do Pearl Horizon. O presidente da Associação dos Proprietários do Pearl Horizon, confirmou ao PONTO FINAL que havia cerca de 20 casos a decorrer na primeira instância. Mas Kou Meng Pok sublinhou que “a esmagadora maioria” dos mais de 3.000 investidores não mudaram de posição. “O que queremos é que as nossas casas sejam construídas”, diz o dirigente.

Aliás, “ainda não sabemos se esses proprietários vão conseguir que o dinheiro lhes seja mesmo devolvido”, sublinhou Kou Meng Pok. Isto porque, dois dias depois da decisão do TJB, o TSI aceitou um pedido de suspensão de eficácia apresentado pela Polytec. Como tal, qualquer resolução de contrato das fracções do Pearl Horizon fica em banho-maria até a segunda instância chegar a um veredicto final sobre a caducidade do terreno.

A suspensão de eficácia é também uma má notícia para o Governo. No início deste mês o Gabinete da secretária para a Administração e Justiça admitiu ter já um “projecto básico” elaborado para o aproveitamento do terreno do Pearl Horizon. Porém, o gabinete de Sónia Chan disse que o projecto apenas será tornado público “após ser proferida a sentença final” para proteger “da melhor forma os interesses dos pequenos proprietários nos termos da Lei de Terras”.