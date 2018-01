Orquestra de Macau apresenta poema sinfónico “Minha Pátria”, de Bedřich Smetana

O poema sinfónico “Minha Pátria”, composto pelo checo Bedřich Smetana, vai ser apresentado pela Orquestra de Macau com Lu Jia, director musical e maestro principal da orquestra, a conduzir o concerto “Grandes Poemas Sinfónicos”, que evoca o compositor do século XIX, considerado fundador da música nacionalista da República Checa. O espectáculo decorre na próxima sexta-feira, pelas 20 horas, na Igreja de São Domingos.

“Bedrich Smetana definiu um paradigma com a sua longa prática na música. O seu ciclo de poemas sinfónicos ‘Minha Pátria’, que retrata a história gloriosa, as belas paisagens e as personagens heróicas da terra natal do compositor, é o pináculo das composições checas de Smetana e uma genuína expressão de fervor patriótico e orgulho nacional”, escreve o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

A longa duração e elevada exigência técnica de execução da obra, a sua interpretação completa, raramente pode ser ouvida. A Orquestra de Macau interpreta-a em toda a sua extensão. A entrada para o concerto “Grandes Poemas Sinfónicos” é livre, sendo os bilhetes distribuídos por ordem de chegada na Igreja de S. Domingos, uma hora antes da actuação, limitados a um máximo de dois bilhetes por pessoa.