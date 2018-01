Macau, Hong Kong e China Continental juntam-se para levar ao palco o bailado “Guerreiros de Ópera”

O bailado “Guerreiros de Ópera” sobe ao palco do Centro Cultural de Macau (CCM) no arranque do próximo mês de Março. O espectáculo, inserido na série de celebrações “Feliz Ano Novo Lunar”, é da autoria da escritora Lillian Lee, de Hong Kong, e a produção é do Grupo de Teatro e Dança de Shanxi Huajin. O bailado está agendado para o dia 3, pelas 20 horas, e os bilhetes estarão à venda na Bilheteria Online de Macau a partir de quinta-feira.

“O enredo de ‘Guerreiros de Ópera’ envolve a história de vida de três actores de um grupo de ópera para revelar sentimentos entre mentores e aprendizes, entre pais e filhos, entre irmãos, sentimentos amorosos, ressentimentos, as vicissitudes da vida em sociedade, e um espírito inabalável, entre outros; por outro lado, através da persistência, diligência e da atitude positiva e inflexível do irmão mais novo em descobrir sozinho um novo caminho em que se liberta de todas as dificuldades, apesar da sua falta de talento e condições de vida precárias, o bailado revela a virtude da perseverança, da diligência e da inovação, as quais estão no cerne da cultura chinesa”, explica o Instituto Cultural em nota enviada à imprensa.

O espectáculo é organizado pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Cultura da República Popular da China (RPC) em conjunto com o IC, que contam com o apoio do Ministério da Cultura da RPC e da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM, e ainda com a co-organização do Departamento de Cultura da Província de Shanxi.

Os bilhetes para “Guerreiros de Ópera” encontram-se à venda a 100, 150 e 200 patacas, estando disponíveis diversos planos de descontos.