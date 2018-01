Jean A. Berlie: “Timor Leste é uma democracia vibrante”

O investigador da Education University of Hong Kong, Jean A. Berlie, vem a Macau apresentar a obra “East Timor’s Independence, Indonesia and ASEAN”, a 2 de Fevereiro, no Albergue SCM. Numa altura em que Timor Leste atravessa um período de impasse político, que levou o presidente timorense a convocar eleições antecipadas, seis meses depois das legislativas de Julho, o investigador frisa que “aderir à Associação de Nações do Sudeste Asiático [ASEAN, em inglês] constitui a melhor opção para o futuro de Timor”. O autor defende que “as boas credenciais democráticas e de direitos humanos” de Timor Leste podem constituir “um obstáculo” à sua aceitação na organização “numa região que ainda lida com características autoritárias”.

Cláudia Aranda

Na obra “East Timor’s Independence, Indonesia and ASEAN”, o professor Jean A. Berlie, investigador da Education University of Hong Kong, defende que Timor Leste “é a democracia mais robusta em todo o Sudeste Asiático”. Em conversa com o PONTO FINAL, o autor lembrou que o país vive presentemente um período de estabilidade “desfavorável”. O presidente timorense, Francisco “Lu’Olo” Guterres, anunciou na passada sexta-feira a dissolução do parlamento e a convocação de eleições antecipadas como solução para resolver o impasse político que o país vive. O anúncio foi feito apenas cerca de seis meses depois das eleições legislativas de 22 de Julho. Esta situação não favorece a aceleração do processo de candidatura do país à Associação de Nações do Sudeste Asiático (em inglês “Association of Southeast Asian Nations”, ANSEA/ASEAN), que o autor considera “fundamental” para o futuro do país. A candidatura à ASEAN foi apresentada em 2011, sendo que Timor é o único país da região do sudeste asiático que ainda aguarda pela aprovação da candidatura à associação. Jean A. Berlie vai estar em Macau na sexta-feira, dia 2 de Fevereiro, para apresentar a obra “East Timor’s Independence, Indonesia and Asean” (“A Independência de Timor Leste, Indonésia e ANSEA”) no Albergue SCM, a partir das 18h30.

O papel “crucial” da China

O autor argumenta que o futuro do país depende da sua entrada na Associação de Nações do Sudeste Asiático. “Aderir à ASEAN como Estado-membro constitui a melhor opção para o futuro de Timor”. Mas o país deverá diversificar a economia e desenvolver sectores-chave como a agricultura, educação e turismo para mostrar que tem capacidade para tornar-se o 11º membro da organização, fundada em 1967.

Singapura é o membro que tem demonstrado mais reservas na entrada da jovem nação na organização. “Singapura não é a favor da adesão e um voto contra apenas pode bloquear Timor Leste”, explicou o investigador, acrescentando que o Myanmar e o Laos seguem a posição de Singapura.

Os argumentos contra defendem que “os custos esperados para a ASEAN serão consideráveis, uma vez que a organização provavelmente deve apoiar o pesado desenvolvimento socio-económico de Timor-Leste até pelo menos a década de 2020”, explica o autor na sua obra.

Jean A. Berlie, refere que Timor poderá tirar partido do “papel determinante da China” e do mecanismo de cooperação da ASEAN Mais China, Japão e Coreia do Sul (ASEAN + 3). “Sendo uma das maiores economias do mundo, é evidente que a China tem um papel crucial em qualquer questão de cooperação económica. A cooperação política bilateral entre Timor-Leste e a China é particularmente forte e isso pode ter ramificações estratégicas”, explica o investigador. Na sua obra o autor adianta como exemplo a “situação tensa no mar do Sul da China, que criou uma turbulência entre a China e os membros da ASEAN do Vietname, Malásia, Brunei e Filipinas. A China, obviamente, precisa de amigos preparados para aceitar a soberania chinesa sobre as ilhas Spratly e Paracel”, explica.

Democracia “vibrante”, um “obstáculo” na região

Timor Leste continua na lista dos países mais pobres do mundo, apesar de beneficiar das receitas dos recursos de petróleo e gás natural no Mar de Timor. Mas estes poderão esgotar-se em breve. Partindo deste pressuposto, o autor defende que, “para Timor Leste é absolutamente necessário ingressar na ASEAN”. “A agricultura não está desenvolvida e depois de 2025 não vai haver petróleo nem gás. Mais de 80, 90 por cento da economia é dependente do petróleo e gás. Eles estão em dificuldades e o turismo é insuficiente para a sua sobrevivência”. Além disso, “faltam investidores”.

O país conta com diversos apoiantes à candidatura dentro da ASEAN, onde se incluem a Indonésia. Em Março de 2016, o Habibie Center apresentou uma recomendação favorável à adesão de Timor Leste à organização, referindo que a posição da ASEAN tem sido marcada por uma “mentalidade negativa” em relação ao país. A “ASEAN deveria repensar a candidatura de Timor Leste e torná-la mais transparente, inclusiva e encorajadora”, referia.

O autor conclui afirmando que a ASEAN tem sido “lenta” em admitir Timor Leste como seu 11º membro. As razões para a relutância da ASEAN são “obscuras” e tem sido sugerido que “as boas credenciais democráticas e de direitos humanos” de Timor Leste “constituem um obstáculo numa região que ainda lida com características autoritárias”, acrescenta. “A comparação do PIB (Produto Interno Bruto) de Timor-Leste com os do Camboja, Laos e Mianmar não é válida considerando os progressos realizados pela jovem nação. É possível que a diplomacia, a amizade e ‘networking’, conduzam, finalmente, Timor-Leste à ASEAN”, conclui.

Na opinião do investigador, “não é possível encontrar outro país no Sudeste Asiático com uma democracia tão vibrante” como a de Timor Leste. Jean A. Berlie argumenta que, desde o primeiro acto eleitoral, para a Assembleia Constituinte, em 2001, que as eleições em Timor Leste têm sido “justas”. “Os timorenses sempre votaram massivamente, são sempre muito disciplinados, e são os cidadãos perfeitos em termos de cumprimento do seu direito e dever de voto”, explicou o investigador.