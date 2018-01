Informações fiscais com Portugal: só falta a data

Não há ainda uma data para a assinatura do acordo para troca de informações fiscais com Portugal, mas Macau garante que tem tudo pronto há alguns meses. Era para ser em Abril do ano passado, mas será um ano depois.

João Paulo Meneses

Macau tem tudo pronto para que o acordo de troca de informações fiscais com Portugal possa ser assinado. Apenas falta encontrar um momento para formalizar esse entendimento, disse ao PONTO FINAL uma fonte do gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

Em Abril do ano passado o então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, deslocou-se a Macau para juntar a sua assinatura à de Leonel Leong, mas surpreendentemente os documentos não estavam prontos e Rocha Andrade regressou a Lisboa com o papel na pasta [três meses depois abandonou o Governo Português, por causa das viagens ao Euro 2016, juntamente com mais dois secretários de Estado].

“O que nos informaram foi que havia empenho da Região Administrativa Especial de Macau no processo relativo às trocas de informações no âmbito da norma comum da OCDE. Também nos foi dito que não tinham sido concluídos os procedimentos do lado de Macau, portanto a República Portuguesa reafirmou a sua disponibilidade para o fazer”, afirmou na altura Fernando Rocha Andrade, ainda na expectativa de que o acordo entrasse em vigor a 1 de Julho.

Macau ficou de aprontar o texto do acordo, o que fez no último trimestre de 2017, apurou também o PONTO FINAL.

Este acordo para troca de informações fiscais com Portugal permite regras de transparência financeira, controlo de branqueamento de capitais, financiamento de criminalidade e também de evasão fiscal.

Quando esteve em Macau, Fernando Rocha Andrade garantiu que o memorando que se preparava para assinar não tinha por objectivo fazer com que os portugueses que trabalham e vivem na RAEM paguem impostos em Portugal: “Quem vive em Macau ou tem os seus rendimentos gerados em Macau tem o seu imposto regulado pela lei de Macau. Não é pela lei portuguesa”, disse o então secretário de Estado à Rádio Macau.

Nessa altura já o Governo da RAEM tinha solicitado ao Governo Central a extensão a Macau da aplicação da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal assinada pelo Estado Chinês.

Até final de 2018 deverá acontecer a extensão a Macau da Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que irá permitir a troca automática de informações relativas a contas bancárias com os estados-membros da União Europeia.