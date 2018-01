Equipa do Consulado quer continuar a criar imagens positivas de Portugal

A equipa de futebol do Consulado de Portugal para a época de 2018 foi apresentada ontem à imprensa. A formação, composta por 19 portugueses e três brasileiros, participa este ano, pela segunda vez consecutiva, no campeonato da segunda divisão de futebol de Macau. Perante a sua previsível saída do território, o capitão da equipa, Vítor Sereno, e Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, assegura que a equipa está garantida.

Cláudia Aranda

“Se o projecto vai continuar se eu tiver que sair a meio, não posso responder a isso. Até ao último dia que aqui estiver, estarei de alma e coração com a comunidade portuguesa, sempre”, assegurou o capitão da equipa de futebol do Consulado, Vítor Sereno, e Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Perante a sua previsível saída do território, Vítor Sereno assegurou que a equipa está garantida, apesar de ainda não haver datas para o início e fecho da época. “Quando definimos os objectivos para 2018 (…) este evidentemente que está assegurado. Mesmo sem mim na equipa, coisa que espero não aconteça, tenho aqui 23 irmãos a defender fervorosamente a camisola do Consulado-Geral”, afirmou Vítor Sereno. O diplomata, que se encontra em funções em Macau há cerca de cinco anos, não adiantou detalhes quanto à data da sua saída do território ou quanto ao novo posto.

A equipa de futebol do Consulado de Portugal em Macau, composta por 19 portugueses e três brasileiros, foi apresentada ontem no auditório Stanley Ho da representação diplomática portuguesa no território. Suzana Torres integra a equipa pela primeira vez como treinadora-adjunta da formação, em parceria com “o mister” José Rocha Diniz, que regressa este ano às funções de técnico principal. O novo director desportivo é Augusto Nogueira. Do plantel de 22 jogadores, quatro “fazem ou fizeram parte” da equipa de trabalho da representação diplomática. A equipa vai participar este ano, pela segunda vez consecutiva, no campeonato da segunda divisão de futebol de Macau.

Os objectivos são “publicidade”, disse o técnico José Rocha Diniz, quando questionado sobre as ambições da equipa para este campeonato, uma vez que “há muitas condicionantes”, como o estado dos campos de futebol.

A equipa de futebol do Consulado de Portugal em Macau é um projecto de “carácter pioneiro e simbólico”, “um pilar de diplomacia desportiva”, que desde a sua fundação, em 2013, tem vindo a realizar um percurso ascendente no futebol local: foram campeões da quarta divisão em 2015, terceiros classificados no campeonato da terceira divisão em 2016 e terceiros classificados na segunda divisão de 2017.

Mas, é ao nível do impacto diplomático, “como facilitador de novas interlocuções e do reforço de relações de amizade e de cooperação, que nos sentimos mais orgulhosos”, prosseguiu Vítor Sereno. “Trabalhamos mesmo quando jogamos para a criação de imagens positivas de Portugal e dos portugueses, a juntar a todas as outras estratégias em que nos empenhamos neste Consulado-Geral”.

Vítor Sereno dirigiu um agradecimento especial a Alberto Carvalhal, responsável pelo Clube Futebol Benfica de Macau, que se associou ao Consulado. “Para participarem num campeonato local as equipas têm que estar ligadas a uma associação local estatutariamente instituída. Para não obrigar um futuro colega [diplomata] a responsabilizar-se por uma agremiação desportiva, associamo-nos há quase cinco anos a uma equipa já existente, mas na altura desactivada, o Clube Futebol Benfica de Macau”, explicou Vítor Sereno.

A sobrevivência da equipa para além da previsível saída do actual cônsul-geral é uma incógnita. “Imagine que o meu colega ou minha colega que me vem substituir não gosta de futebol ou que acha que o desporto não é uma forma de fazer diplomacia. Essa foi a minha estratégia, eu acho que foi uma estratégia que resultou ganhadora, que resultou boa para a nossa comunidade. Agora, se vier alguém e vê-se abraços com uma agremiação associada ao Consulado, não faz sentido. A estrutura tem que ser leve, através do C.F. Benfica. Assim chegamos ao final da época e o senhor Carvalhal decidirá o que fazer, uma vez que ele é o verdadeiro dono do clube”, concluiu.