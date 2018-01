Deputados defendem que “funcionamento das agências de emprego vai ser afectado” pelos novos regulamentos

A proposta de lei sobre a actividade de agências de emprego, apresentada em meados deste mês pelo Governo, pode afectar aquelas empresas. De acordo com o presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, os turistas e trabalhadores não residentes de Macau podem continuar a procurar emprego no território, mas as agências não poderão disponibilizar serviço de apresentação de emprego.

Joana Figueira

Os membros da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que se encontra actualmente a analisar a proposta de lei sobre a actividade de agências de emprego, afirmaram ontem que o diploma, se aprovado com a actual redacção, “vai ter grandes impactos para as agências”. Von Hin Fai, presidente do grupo de trabalho, disse que uma das alíneas do articulado prevê a proibição, às agências de emprego, “de prestar serviço de apresentação de emprego a turistas ou trabalhadores não residentes que permanecem na RAEM”.

“Se a norma for aprovada, no futuro as agências de emprego não podem prestar serviços de apresentação de emprego a turistas ou trabalhadores não residentes”, apontou o deputado. A Comissão preocupa-se com o conflito entre a proposta de lei, apresentada no passado dia 16 pelo Governo, e duas leis já vigentes, nomeadamente a Lei de contratação de trabalhadores não residentes e a Lei de imigração ilegal, que “não proíbem os turistas ou os trabalhadores não residentes de procurarem emprego em Macau”.

“Parece que o Governo tem de ter uma coordenação lógica. Se não, se este artigo for aprovado e aquelas duas leis não forem revistas, o funcionamento das agências de emprego vai ser afectado”, frisou. “Isto vai ser um grande choque para as agências de emprego”, referiu Vong Hin Fai, indicando que existem “neste momento, em Macau, 146 agências de emprego”. O deputado apontou ainda que “se este artigo for aprovado, especialmente sobre os trabalhadores domésticos, poderá afectar várias famílias”. Vai ser uma das questões dirigidas ao Governo.

A 3ª Comissão Permanente também vai pedir esclarecimentos sobre a possibilidade de agências de emprego estrangeiras se fixarem em Macau. “A proposta de lei não define que tem que ser um residente de Macau ou uma pessoa colectiva de Macau a poder requerer uma licença de agência de emprego. Portanto temos de perguntar ao Governo qual é a sua intenção. Ou seja, no futuro, as empresas ou pessoas colectivas constituídas fora de Macau também podem ter licença”, disse Vong Hin Fai.

Outra questão tem que ver com a viabilidade de as agências de emprego locais poderem ser tidas em conta no contexto das políticas da Zona da Grande Baía, servindo de mediadoras para residentes de Macau na procura de trabalho nas regiões vizinhas.

Esta foi a primeira reunião da 3ª Comissão Permanente sobre a proposta de lei intitulada Lei da actividade de agência de emprego. O organismo volta a reunir no dia 1 de Fevereiro para discutir um total de 61 artigos. De acordo com Vong Hin Fai, o Governo estipulou o dia 16 de Março para a conclusão da análise e discussão do diploma e redacção do respectivo parecer.