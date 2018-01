Coutinho ameaça Ho Iat Seng com os tribunais

José Pereira Coutinho ameaçou levar o presidente da Assembleia Legislativa (AL) a tribunal se Ho Iat Seng não revelar aos deputados qual foi a resposta ao Tribunal de Segunda Instância (TSI) sobre o pedido de suspensão da decisão que interrompeu o mandato de Sulu Sou.

Vítor Quintã

Duas semanas depois do presidente da AL ter explicado ao TSI porque foi suspenso o mandato de Sulu Sou, os outros deputados ainda não sabem de nada. “Uma falta de respeito,” diz José Pereira Coutinho, que ameaça levar Ho Iat Seng a tribunal se não tornar pública a resposta ao pedido de suspensão de eficácia.

Numa carta enviada ontem, Coutinho pede ao líder da AL que “compreenda os limites e a finalidade dos poderes do Presidente, e esses são agir em representação” dos deputados. Ou seja, acrescenta, Ho Iat Seng “tem o dever de representar” os interesses dos deputados, que têm “direito de acesso imediato a toda a informação”.

Coutinho disse ao PONTO FINAL que tem direito a “saber de que forma foi apresentada a argumentação, a defesa” da decisão de suspender o mandato de Sulu Sou. O pró-democrata recorreu aos tribunais, alegando que a AL, entre outras ilegalidades, violou a lei ao não lhe dar direito a defender-se. O TSI pediu então à Assembleia todos os documentos ligados ao processo de suspensão, que decorreu no mês passado.

Na resposta ao tribunal, a que o PONTO FINAL teve acesso, a AL reitera que se tratou de uma decisão política, e como tal não passível de ser anulada pela justiça. O parecer, assinado pelos advogados Lei Wun Kong e Alexandre Miguel Bastos no dia 12 de Janeiro, defende ainda que colocar em causa a suspensão de Sulu Sou causa “grave prejuízo para o interesse público”.

Entretanto o advogado de Sulu Sou já rejeitou os argumentos da AL. Segundo uma resposta a que o PONTO FINAL teve acesso, datada de 19 de Janeiro, Jorge Menezes reitera que a Assembleia violou ao lei, não ao suspender o deputado, mas sim na forma como o fez. O advogado defende ainda que, pelo contrário, o interesse público exige que o pró-democrata regresse à AL para que “os milhares de eleitores” que votaram nele possam “ter lá a voz que elegeram”.

“Haja bom senso”

“São mais de duas semanas”, sublinha Coutinho. “Não podemos estar sem saber o que se está a passar”, acrescenta. Aliás, no dia 17 a deputada Agnes Lam tinha ido mais longe, defendendo que os deputados deviam reunir-se para discutir como responder à notificação do TSI. “É muito complicado, porque não podemos interferir num julgamento que está a decorrer, mas ao mesmo tempo a Assembleia já está envolvida neste caso”, disse na altura ao PONTO FINAL. “Nada há no regimento que nos diga como lidar com este tipo de situações. Não sei como vamos responder” admitiu.

Nessa altura Ho Iat Seng já tinha respondido ao TSI. Mas Coutinho reitera que o presidente da AL “não se pode esconder por detrás de um véu e não responder aos próprios deputados”. “Eu sou um dos representados, ele é o nosso representante”, sublinha. “Como pode representar a Assembleia, quando não é transparente?”, questiona o deputado.

A carta a Ho Iat Seng termina com um aviso: “o signatário reserva-se o direito de recorrer à via judicial para fazer valer os seus direitos”. Coutinho recusa-se ainda assim a estipular uma data limite para obter uma resposta do presidente da AL. “Tenho esperança que haja bom senso,” disse ao PONTO FINAL.

Este pedido de suspensão de eficácia já levou o Tribunal Judicial de Base a adiar o julgamento de Sulu Sou por desobediência qualificada. Em Maio de 2016, após um protesto contra uma doação de 100 milhões de renminbis à Universidade de Jinan, na China Continental, uma mão-cheia de manifestantes lançou pequenos aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo. Scott Chiang, então presidente da Associação Novo Macau, e Sulu Sou foram identificados pela polícia e depois acusados do crime de desobediência qualificada, que corresponde a uma pena de prisão até dois anos ou pagamento de multa até 240 dias. Sulu Sou perderá o mandato se for condenado a uma pena de prisão de pelo menos 30 dias.