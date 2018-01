Casa de Portugal e realizador António Caetano Faria distinguidos com menção honrosa

A Casa de Portugal e o realizador de Macau, António Caetano de Faria, receberam uma Menção Honrosa e de Mérito “pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos”. A distinção foi atribuída numa cerimónia em que foram anunciados os vencedores do Prémio António Campos 2017, realizada no passado domingo, em Portugal.

No evento foram distinguidos os vencedores na Competição Internacional “My Travel” e na Competição Portugal “A Minha Viagem” da quinta edição do CinANTROP – Festival Internacional de Cinema Documental e Etnográfico. A distinção foi atribuída ao realizador António Caetano Faria, em reconhecimento do trabalho de “entrosamento da sua obra cinematográfica na cultura macaense”.

A Casa de Portugal foi distinguida “pelo conjunto de documentários intitulados ‘Olhar Macau’ e por todas as actividades que valorizam e divulgam a lusofonia no território”, indica fonte do CinANTROP.