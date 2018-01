Bascos Berri Txarrak apresentam novo álbum no LMA

São do País Basco e fazem questão de o assinalar desde que começaram a carreira no mundo da música, há 24 anos, com letras escritas em euskera, a língua falada na região. Berri Txarrak volta a Macau para um concerto no LMA, já na próxima sexta-feira, para uma noite dedicada às várias vertentes do ‘rock’.

Joana Figueira

Os Berri Txarrak regressam ao continente asiático e Macau volta a integrar o conjunto de paragens na digressão que arrancou há poucos dias na Coreia do Sul. A banda do País Basco apresenta na próxima sexta-feira, no Live Music Association (LMA), ‘Infrasoinuak’, o seu 9º e mais recente álbum, que mantém o estilo musical “imprevisível” e “audaz” que a banda assume desde o começo. Ao mesmo tempo, Berri Txarrak incorpora novas sonoridades às raízes do ‘punk rock’: “a raiva do ‘hardrock’ e do metal, o ‘stoner rock’ ou influências de ‘indie rock’”.

Esta é a segunda vez que os Berri Txarrak se apresentam no território. O LMA já havia tentado levá-los ao palco da Coronel Mesquita há uns anos, mas sem sucesso. “O som deles é muito pesado e acho que as pessoas vão enlouquecer. Há muita gente em Macau que procura concertos de ‘punk rock’ – mais do que se imagina. A música deles é interessante e até engraçada, já que, em vez de cantarem em inglês – como estamos habituados a ouvir no LMA – eles cantam na língua própria do país basco”, disse Vincent Cheang, fundador e gestor do LMA, ao PONTO FINAL.

Com Gorka Urbizu na guitarra e voz, David Gonzalez no baixo e Galder Izagirre na bateria, Berri Txarrak (que significa “más notícias” em euskera, idioma ancestral dos bascos) é conhecida internacionalmente pelas suas melodias que ficam facilmente no ouvido e pela procura constante pela “emoção real”. Weezer, Nirvana, Pedro The Lion ou The Beatles são algumas das bandas veneradas por Gorka.

“As pessoas tendem a identificar a música em línguas minoritárias como folclore, algo que apenas deve ser exibido em um museu de antropologia, mas isso é algo pejorativo ou devido à ignorância. O que fazemos é apenas música contemporânea em todos os estilos, mas pensamos que é importante fazê-lo à nossa maneira. Simplesmente escrevemos músicas de ‘rock’ e tocamo-las em todo o mundo. Acontece que fazemo-lo no nosso próprio idioma”, disse Berri Txarrak, que esteve em Macau pela primeira vez em 2010, em entrevista ao The Korean Times.

Foi no Verão de 1994, no pequeno vale de Larraun, Navarra, entre Espanha e França, que o trio se juntou. “O País Basco não é mais do que o lugar de onde viemos. Sempre teve uma boa cena de ‘rock’, desde que a música ‘punk’ explodiu no final da década de 1970. Hoje em dia, o panorama diversificou-se e, ainda que sejamos um pequeno sistema cultural, existem actualmente muitas boas bandas a fazer música interessante”, explicou a banda, dias antes de a digressão ter início, em Busão.

O grupo basco já colaborou com a banda norte-americana Descendants e nas muitas digressões internacionais, incluindo pela Europa e América do Sul, acompanharam bandas como Rise Against ou Deftones. Na área da produção, Steve Albini, Ross Robinson, Bill Stevenson – que produziu o último álbum lançado pela banda – ou Ed Rose, foram alguns dos nomes com os quais Berri Txarrak se cruzou.