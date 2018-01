Sporting e Monte Carlo estreiam-se a vencer

Sporting de Macau e Monte Carlo conseguiram os primeiros pontos na Liga de Elite, vencendo os respectivos jogos frente à Alfândega e Polícia. Destaque ainda nesta jornada para mais uma goleada imposta pelo CPK, que “esmagou” o HS por 14-0.

Pedro André Santos

Depois de derrotas na estreia da Liga de Elite, Sporting e Monte Carlo responderam de forma positiva no segundo encontro do campeonato, vencendo, respectivamente, as formações da Alfândega e da Polícia. Os “leões” conseguiram um resultado mais folgado, derrotando o adversário por 5-0 na partida que encerrou a jornada.

“Fizemos um bom jogo, entrámos logo com intenção e atitude para resolver a partida rapidamente, era essa a nossa expectativa. Felizmente resultou e o golo apareceu cedo, depois a equipa continuou dominadora e a controlar o jogo”, começou por dizer o técnico leonino Nuno Capela ao PONTO FINAL. “Na segunda parte refresquei o ataque com as entradas do Christopher e do Filipe, e com isso continuámos a criar problemas à equipa da Alfândega, que teve muitas dificuldades para parar o nosso ataque”, acrescentou.

O treinador do Sporting de Macau destacou ainda que, comparativamente à partida inicial, na qual os “leões” perderam com o Ching Fung, a atitude foi “completamente diferente”, juntamente com uma “mudança táctica” que era necessária para alcançar um resultado diferente.

Em jeito de balanço, após as duas partidas iniciais, nas quais não foi ainda possível contar com alguns dos reforços para esta temporada, Nuno Capela mostrou-se optimista para o resto do campeonato. “A expectativa é que o Sporting, gradualmente, consiga ombrear de igual para igual com todas as equipas. Vamos ganhar muitos [jogos], vamos perder alguns, mas seguramente que vamos ganhar muitos mais que do aqueles que vamos perder”, referiu o treinador dos “leões”, apontando a um lugar nos cinco primeiros.

A segunda jornada foi também positiva para o Monte Carlo, que conseguiu os primeiros pontos na prova fruto de uma vitória ante a equipa da Polícia. Os “canarinhos”, que este ano apostaram numa equipa focada em jogadores locais, foram surpreendentemente derrotados na primeira jornada, frente ao HS, mas conseguiram dar a volta por cima e derrotar a Polícia por 2-1 no segundo jogo do campeonato. “O que esperávamos neste jogo era uma reacção da equipa. Apesar de, no primeiro jogo, não termos conseguido a vitória, fizemos um bom jogo e criámos situações para ganhar. Infelizmente não fomos eficazes na finalização e fomos penalizados com uma derrota”, recordou o técnico Cláudio Roberto.

Em declarações ao PONTO FINAL, o treinador do Monte Carlo salientou que, neste jogo, a sua equipa teve o controlo “a maior parte do tempo”, criando “boas oportunidades” que permitiram que a equipa inaugurasse o marcador. “Na segunda parte a Polícia cresceu, o que é natural porque procuravam um resultado melhor. Fizemos duas alterações que melhoraram a equipa, tornando-a mais móvel, e, de tanto insistir, conseguimos o segundo golo”, disse o treinador brasileiro, referindo-se ao golo da vitória apontado já perto do minuto 90.

Fazendo uma análise à actualidade da equipa, Cláudio Roberto recordou que o Monte Carlo está este ano “à procura de uma identidade”, já que aposta apenas em jogadores locais, ao contrário de outros anos. “Há grandes diferenças, mas estou contente porque a equipa reagiu bem e concluiu este segundo jogo com uma vitória, que nos dá mais tranquilidade para dar sequência ao trabalho e procurar mais pontos. Sabemos que vai ser um campeonato equilibrado e difícil, e para nós é um grande desafio”, concluiu.

Em relação à restantes partidas, destaque para mais uma goleada imposta pelo CPK – uma das mais robustas da Liga de Elite dos últimos anos -, vencendo o HS por 14-0. O avançado brasileiro Danilo esteve em grande evidência, tendo marcado metade dos golos da sua equipa. Nos outros jogos, o Benfica goleou o Lai Chi, por 5-0, enquanto Ka I e Ching Fung empataram sem golos.