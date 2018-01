Revisão legislativa do ensino técnico profissional em consulta ainda este trimestre

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) está a organizar as opiniões recolhidas ao longo de 2017 com vista a elaborar o texto da consulta pública a realizar no primeiro trimestre de 2018. O objectivo é recolher opiniões e impulsionar o processo de reforma legislativa relativo ao ensino técnico-profissional.

A informação foi adiantada pelo Governo em resposta a uma interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia Legislativa, Lei Chan U, datada de 13 de Dezembro do ano passado.

Para elaborar o conteúdo da revisão dos diplomas legislativos do ensino técnico-profissional, dirigentes e chefias da DSEJ visitaram, nos meses de Fevereiro e Março de 2017, “18 associações e instituições, incluindo empresas envolvidas no sector, associações profissionais, instituições de formação, do ensino superior, bem como escolas e associações do ensino técnico-profissional”, refere a resposta do Governo à interpelação do deputado. O objectivo destas visitas foi “realizar intercâmbios e recolher informações acerca da situação actual e das necessidades deste tipo de ensino e recolher, de forma alargada, as opiniões”, acrescenta o Governo.

Um grupo especializado do ensino técnico-profissional, criado em Fevereiro de 2017 pelo Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, reuniu-se por várias vezes para discutir a reforma e desenvolvimento do sector, assim como os pontos essenciais de revisão dos diplomas legislativos, sendo com base neste trabalho que a DSEJ está a preparar o texto da consulta pública.

Os pontos principais da revisão dos diplomas legislativos incluem, entre outros, a introdução de uma participação mais aprofundada dos respectivos sectores e o reforço da cooperação entre escolas e empresas, a melhoria da estrutura dos currículos e conjugação das necessidades de emprego, assim como o aumento da qualidade dos currículos dos técnico profissionais e da capacidade profissional.

Na sua interpelação, o deputado questionou os termos da política do Governo para fomentar o desenvolvimento do ensino técnico-profissional, instando o Executivo a divulgar uma calendarização da revisão da legislação relativa ao ensino técnico-profissional. O deputado Lei Chan U questionou, também, que medidas dispõe o Governo para aumentar a atractividade dos cursos técnico-profissionais, e quais as soluções para alterar o preconceito da sociedade em relação a este tipo de ensino.

Por sua vez, o Executivo referiu que o investimento financeiro no ensino técnico-profissional “aumentou, de forma constante, nos últimos anos”. Para além de proporcionar os subsídios de escolaridade gratuita e de propinas, no âmbito da educação regular, e outros subsídios aos alunos do ensino técnico-profissional no âmbito do ensino recorrente, o Governo refere que a DSEJ implementou o “Plano de Financiamento para os Cursos do Ensino Técnico-Profissional”. A iniciativa destina-se a subsidiar as escolas particulares que ministram este tipo de ensino, financiando as despesas dos cursos.