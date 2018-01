Músico japonês Aki apresenta-se a solo na livraria Pin-to

Akitsugu Fukushima apresenta no dia 10 de Fevereiro um concerto na loja Pin-to Livros & Música. O músico japonês, que reside em Macau há quatro anos, vai mostrar alguns dos temas que incluiu no seu primeiro EP, “Monologue”, de 2017.

Joana Figueira

Unem-se as vertentes clássica e electrónica na música de Akitsugu Fukushima, que com esta fusão dá forma a uma textura musical que remete os ouvintes para as bandas sonoras do cinema japonês. Aki, como é conhecido na cena musical, apresenta no próximo mês algumas das músicas que integram o seu EP de estreia, “Monologue”, lançado em 2017, agora reestruturadas porque “um ano depois da composição, a imagem das músicas acaba por mudar”. A Pin-to Livros & Música acolhe, pelas 20 horas do dia 10 de Fevereiro, o “Tiny Solo Concert”, que pretende que o público também faça parte do espectáculo.

“Vou tocar algumas músicas de ‘Monologue’, mas com um toque de improviso. Talvez brincar com os barulhos, com o som ambiente – tudo em tempo real. Quero reestruturar as músicas porque passou um ano desde que as compus. A imagem das canções, para mim, mudou um bocado desde então. Também quero que o público se junte, e permitir-lhe, por exemplo, tocar pequenos instrumentos ou cantar”, contou Aki ao PONTO FINAL. Ao músico de Fukuoka, radicado em Macau há quatro anos, junta-se “Sinking Summer”, artista local que será responsável pela parte visual do concerto.

Os sons e ritmos musicais de Akitsugu são colocados pelo próprio entre a música erudita contemporânea e a pós-clássica. “É uma mistura de música clássica e de música electrónica. Uso o piano e alguns instrumentos de electrónica, como sintetizadores ou ‘drum-machine’ (sequenciador de ritmos, na tradução livre), ao mesmo tempo. Gosto deste estilo porque gosto do som e da textura desta mistura”.

O EP “Monologue” foi lançado em Março do ano passado pela editora local 4daz-le records. Neste projecto, Aki utiliza frequentemente uma melodia ou um acorde de piano aos quais acrescenta sintetizador, ‘drum-machine’, sons ambiente e ‘samples’ de cordas. “Reunir todos estes elementos torna as músicas mais dinâmicas”, aponta.

O “Tiny Solo Concert” marca a segunda apresentação do músico japonês na Pin-to Livros & Música. Aki cruzou-se com Anson Ng, dono do espaço agora situado na Rua de Coelho do Amaral, quando chegou a Macau e começou a frequentar a loja em busca de “boa música e companhia”. Mas foi em meados de 2016, quando decorreu o festival de despedida das antigas instalações no Leal Senado – o Pin-to Music Festival – que Aki foi convidado a apresentar-se no espaço.

“Senti algo especial ao tocar na loja. Senti-me próximo do público e o ambiente é relaxado. Quero fazer o mesmo desta vez. É uma boa oportunidade porque o Anson quer organizar mais eventos de música da Pin-to no futuro”, declarou ao PONTO FINAL.

Akitsugu Fukushima está actualmente a desenvolver ‘demos’ para o próximo álbum que será editado pela mü-nest, da Malásia. A previsão é que o projecto esteja concluído ainda este ano. “Penso que o que vou apresentar no próximo álbum vai ser diferente. Continuo a experimentar novos estilos”.