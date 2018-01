Governo encomenda 40 mil doses da vacina contra a gripe, após elevada procura no fim-de-semana

Para dar resposta à elevada procura de vacinas contra a gripe, registada durante o fim-de-semana, os Serviços de Saúde encomendaram 40 mil doses que deverão chegar dentro de dois dias. Desde quinta-feira e até ontem, foram distribuídas 10 mil doses. De forma a gerir as cinco mil vacinas que ainda restam, a partir desta manhã será implementado um mecanismo de marcação de vacinas.

Catarina Vila Nova

Desde quinta-feira passada, quando sobravam ainda 14.600 doses da vacina contra a gripe, foram administradas cerca de 10 mil. Ou seja, actualmente estão apenas disponíveis em Macau menos de cinco mil doses, revelou ontem, em conferência de imprensa, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde. O mesmo responsável explicou que, para fazer face ao elevado número de pessoas que, durante o fim-de-semana, se deslocaram aos centros de saúde para serem vacinadas contra a gripe, foram já encomendadas mais 40 mil doses, que deverão chegar ao território dentro de dois dias. Durante os próximos dias, o Governo vai implementar um mecanismo de marcação prévia de vacinação, dando prioridade às crianças, doentes crónicos e idosos.

A partir desta manhã os residentes terão que proceder à marcação prévia de vacinação, sendo que os primeiros a fazê-lo durante o dia de hoje, e até serem preenchidas as quotas, não terão que aguardar pelos próximos dias para receberem a sua dose. Os Serviços de Saúde estimam que possam ser vacinadas cerca de mil pessoas por dia e, de modo a “não pôr em causa o funcionamento normal dos centros de saúde”, a prioridade será dada às crianças, idosos e doentes crónicos. Após o pedido, que pode ser feito por telefone, os residentes receberão uma mensagem com a confirmação no dia anterior à toma da vacina. Os Serviços de Saúde prevêem um período de espera de três dias após a marcação.

No dia seguinte aos Serviços de Saúde terem apelado à população para receber a vacina da gripe, ou seja, na sexta-feira, os centros de saúde registaram um número de pessoas que lá se deslocaram para serem vacinadas 10 vezes superior ao normal. Se em “dias normais” são cerca de 400, na passada sexta-feira este número ascendeu às quatro mil. Apesar da elevada procura registada durante o fim-de-semana, apenas 48% das crianças com menos de cinco anos foram vacinadas contra a gripe. No ensino primário este valor sobe para os 75%, mas no secundário volta a descer para os 60%. Em valores globais, Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, estima que entre 70 a 75% das crianças já tenham recebido a vacina contra a gripe.

Os Serviços de Saúde explicaram ainda que, caso um estudante faleça devido à gripe ou seja internado nos cuidados intensivos, e se a taxa de vacinação do ano de escolaridade for inferior a 50% ou se o número de estudantes com sintomas de gripe for superior a 30%, as aulas da turma do aluno em questão serão suspensas durante sete dias, contados a partir do último dia em que o aluno frequentou a escola. Caso se verifique, durante um período de 15 dias, duas mortes resultantes de gripe, dois casos de internamento nas unidades de cuidados intensivos, ou um caso de morte e outro de internamento, e independentemente da taxa de vacinação e dos sintomas de gripe registados noutros estudantes, as aulas em toda a escola serão suspensas durante sete dias, a partir do último dia em que as crianças em questão frequentaram as aulas.

“Nós damos prioridade aos residentes locais e, segundo nós sabemos, o sector privado e os hospitais também oferecem vacinas, mas têm de pagar, obviamente. Nos hospitais Kiang Wu e da MUST têm de adquirir vacinas e, se eles tiverem necessidade, nós vamos apoiá-los na aquisição de um maior número de vacinas, mas o sistema gratuito de vacinação é destinado apenas para os residentes, é esta a nossa política”, afirmou ontem Lei Chin Ion.

Segundo explicou o dirigente dos Serviços de Saúde, apenas podem receber a vacina gratuita contra a gripe os não residentes que sejam estudantes ou que trabalhem em lares. “Nós temos em consideração que as crianças que estudam cá em Macau, mesmo que sejam não residentes, porque se encontram próximos dos nossos estudantes locais e para evitar a propagação de doença, nós oferecemos uma vacinação gratuita. Pela mesma razão, nós oferecemos uma vacinação gratuita para aqueles que trabalham nos lares de idosos, mesmo que sejam não residentes”, explicou. Quanto aos não residentes que não se insiram em nenhuma das categorias, “se se quiserem vacinar, têm de pagar”, declarou o mesmo responsável.

Segundo foi ontem explicado na mesma conferência de imprensa, o preço da vacina contra a gripe para adultos custa cerca de 70 patacas e, para crianças, cerca de 50 patacas, valor este sobre o qual acresce ainda a taxa da consulta. Lei Chin Ion assegurou que os Serviços de Saúde vão manter contacto com os hospitais privados “para ajudá-los a adquirir mais doses, para dar resposta em caso de necessidade”.

Irmã da menina que faleceu de gripe já teve alta

No decorrer da mesma conferência de imprensa (ver texto principal), o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença revelou que a irmã da menina que faleceu na passada quinta-feira, após complicações relacionados com a gripe, já teve alta. Lam Chong explicou que a menina “tem sintomas muito ligeiros” mas que ontem já teve alta hospitalar. A morte da criança de quatro anos, a primeira deste Inverno ligada à gripe, foi anunciada em conferência de imprensa dos Serviços de Saúde na passada quinta-feira, poucas horas após ter ocorrido. Na altura, Li Peng Bin, vice-director do Departamento de Administração Médica do Hospital Kiang Wu, explicou que a sua irmã mais nova tinha sido internada após ter sido diagnosticada com pneumonia. No mesmo dia, a paciente encontrava-se em situação estável e tinha sido internada apenas para assegurar “uma monitorização mais activa”. C.V.N