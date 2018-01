Comunidade local apoia família portuguesa desalojada em incêndio

Um incêndio ocorrido na madrugada de 10 de Janeiro no complexo residencial Ocean Gardens, que deixou uma família portuguesa desalojada, está a gerar um movimento de solidariedade por parte da comunidade local, que já contribuiu com um valor acima de 50 mil patacas. O casal teme que, depois de perder “grande parte dos bens”, possa agora correr o risco de envolver-se “em elevada dívida para com o senhorio”, nomeadamente em relação às despesas de recuperação da habitação.

Cláudia Aranda

O montante já angariado junto da comunidade local destina-se a apoiar a família de Helena e Luís Pereira, que na madrugada do dia 10 de Janeiro, juntamente com uma das filhas, ficaram sem casa e perderam parte dos bens devido a um incêndio, tendo sido socorridos pelo Corpo de Bombeiros que foi chamado ao local para prestar auxílio. Os três elementos da família que se encontravam na altura no interior do apartamento não sofreram ferimentos, mas um dos gatos da família acabou por morrer na sequência de complicações provocadas pela inalação de fumo. Desde que o incêndio deflagrou na casa da família Pereira, situada no edifício Cattleya, no complexo residencial Ocean Gardens, na Taipa, que o casal e a filha mais nova vivem em casa de amigos.

A Casa de Portugal divulgou um pedido de ajuda nas redes sociais a 19 de Janeiro, que partiu de um grupo de amigos do casal, anunciando que a conta no BNU aberta em 2017 para ajudar as vítimas dos incêndios em Portugal “encontrava-se a zeros após a transferência do seu saldo”, passando a estar disponível para a recolha do novo apoio. “Tivemos uma resposta muito positiva da comunidade portuguesa e de Macau”, disse a coordenadora da Casa de Portugal, Diana Soeiro, ao PONTO FINAL, acrescentando que já foram depositadas “entre 50 a 60 mil patacas” naquela conta.

Além deste pedido de ajuda, a Casa de Portugal “está a estabelecer contactos com a comunidade portuguesa e entidades privadas para que a família em questão tenha condições de receber outros apoios que eventualmente necessitem”, nomeadamente em bens materiais, acrescentou Diana Soeiro.

Perdas de 200 mil patacas

A família adiantou ao PONTO FINAL que estima ter registado perdas no valor de 200 mil patacas. Helena Pereira gostaria que a angariação de fundos chegasse “às 100 mil patacas” para ajudar na recuperação dos bens essenciais, como “colchões, lençóis, roupas, calçado”. Além disso, o casal afirmou estar sem capacidade financeira para iniciar o processo de arrendamento de uma nova habitação.

Entretanto, também os colegas de trabalho de Helena Pereira, funcionária do departamento de relações públicas e imprensa do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), estão a proceder a uma recolha de fundos para a mesma causa. A iniciativa foi promovida pelo Grupo de Apoio Técnico, no qual se integra o departamento de imprensa daquela entidade pública, adiantou uma porta-voz do IACM.

O casal, que reside em Macau há 25 anos, alega que o senhorio do apartamento onde residiam “recusou-se a activar o seguro”, deixando a família “numa posição deveras mais difícil do que o necessário”.

Num comunicado enviado à imprensa através da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau, da qual o jornalista e empresário Luís Pereira é membro, o casal explica que dois representantes do senhorio deslocaram-se ao apartamento logo a seguir ao sucedido, e que nessa visita os ditos representantes declararam que não havia seguro, que o senhorio não assumiria qualquer responsabilidade ou providenciaria as reparações necessárias.

O casal teme que, depois de perder uma “grande parte dos bens”, possa agora correr o risco de envolver-se “em elevada dívida para com o senhorio”, nomeadamente com as despesas de recuperação da casa. “Temos uma filha a estudar em Londres e a situação financeira já é muito limitada, não conseguimos acarretar com as despesas do que perdemos e com as despesas de renovar a casa, que são elevadíssimas”, explicou Helena Pereira ao PONTO FINAL.

O casal referiu a este jornal que enviou uma carta a expor a situação ao senhorio na passada quarta-feira, duas semanas depois do ocorrido, com a esperança de chegar a um acordo. “Queremos uma resposta do senhorio à nossa carta, em que explicamos a nossa situação. Nós não provocámos o incêndio, nós não fomos negligentes, foi um problema da instalação eléctrica da casa [pela qual] achamos que ele tem de ser responsável. Queremos que ele nos responda, que se encontre connosco para discutirmos uma forma de resolver o problema”, disse Helena Pereira. “Ele [senhorio] pôs a nossa vida em jogo, se calhar ele deveria estar a recompensar-nos, a pagar alojamento temporário, mas nem a parte dele quer fazer, que é a parte da casa”, lamentou Helena Pereira.

O casal alega ainda que, após o sucedido, os representantes do proprietário entraram no apartamento acompanhados de um electricista, sem conhecimento da família, e que “moveram e retiraram objectos da zona mais atingida e onde teve início o incêndio”. Na opinião de Helena e Luís Pereira, este acto poderá ter comprometido uma possível peritagem por equipas de especialistas.

Causa de incêndio

Em resposta a um pedido de esclarecimento solicitado pelo PONTO FINAL, um porta-voz do Corpo de Bombeiros afirmou que a causa do fogo “foi um problema eléctrico no ‘router’ do wifi”.

O casal defende que o incêndio terá começado “numa tomada eléctrica da sala”. Segundo Helena Pereira, no encontro mantido com os representantes do proprietário estes disseram que “tinham telefonado para os bombeiros e que a culpa era nossa, que tinha sido um aparelho de wifi”, uma explicação que não convenceu os residentes da habitação. “Nós dissemos que o wifi não poderia ser porque estava noutro sítio, estava todo preto, cheio de cinza, mas não estava queimado. Não estava naquele sítio, o incêndio teria começado numa tomada porque estavam lá as marcas na parede”, afirmou.

Apesar de lhes ter sido dito o contrário, Helena e Luís Pereira alegam que o apartamento está coberto por um seguro uma vez que terá sido adquirido através de um empréstimo bancário, num banco local, havendo sempre, nestas circunstâncias, um seguro obrigatório associado. “O seguro pode envolver o recheio ou não, mas, no mínimo, cobre a casa. Eles [representantes do proprietário] mantiveram a posição que era culpa nossa e que nós é que tínhamos que fazer as reparações”, acrescentou Helena.

Luís Pereira sublinhou que o casal deseja resolver o caso amigavelmente. “Estamos com poucas esperanças e expectativas, mas enquanto estivermos em negociações temos que dar o benefício da dúvida, queremos que o senhorio pelo menos trate da casa”.

O PONTO FINAL não teve oportunidade de obter o contraditório da parte do proprietário do apartamento, nem dos seus representantes, porque o contacto destes não foi facultado pelo casal.

Helena Pereira explicou que o casal tem um contrato de arrendamento por três anos, desde 2015, que termina em Julho do corrente. A casa pertencia a um proprietário residente na China continental, mas terá sido adquirida por um novo proprietário em 2016. O contrato assinado com o anterior senhorio manteve-se, mas o contacto passou a ser feito exclusivamente através de um agente representante.