Banda do Colégio Santa Rosa de Lima celebra 10º aniversário no CCM

A banda do Colégio de Santa Rosa de Lima celebra 10 anos de existência com um concerto a ter lugar no Centro Cultural de Macau (CCM), no próximo Domingo. No espectáculo integram-se duas apresentações, feitas por alunos dos 5 aos 18 anos, dirigidas pelo maestro Leung Pui Long, membro da Associação de Regentes de Banda de Macau, que tem trabalhado estreitamente com o colégio na formação musical dos estudantes. O evento terá lugar às 20 horas, no Centro Cultural de Macau.

“‘Rosian Wings’ é a celebração dos 10 anos da formação da banda do colégio. O espectáculo integra, por exemplo, um ‘ensemble’ de percussão”, disse ao PONTO FINAL Leung Pui Long. O grupo da escola primária vai apresentar temas de filmes como ‘A Música no Coração’ e clássicos da Disney. Já o grupo da escola secundária fica-se pelo temas mais populares da actualidade, como da cantora Taylor Swift.

“Enviamos instrutores e maestros da Associação de Regentes de Banda de Macau para ensinarem os alunos e fazemo-lo há 10 anos. É muito importante que as crianças aprendam música desde muito novas para que tenham uma aprendizagem longa e contínua. Os alunos, depois de terminarem a escola secundária, acabam por escolher prosseguir estudos na área da música na universidade”, afirmou o maestro principal da Macau Youth Symphonic Band.

Leong Pui Long, formado pelo Instituto Politécnico de Macau e com mestrado em Educação Musical, estabeleceu a Associação de Regentes de Bandas de Macau e a Associação de Orquestra Sinfónica da Juventude de Macau com colegas de trabalho. Desde o ano 2000, Leong tem assumido a posição principal na organização da Feira de Bandas de Macau, que decorre anualmente. Leong ocupa agora o cargo de maestro da Macau Youth Symphonic Band e é instrutor de instrumentos em várias bandas do ensino médio local, como é o caso do Colégio de Santa Rosa de Lima.