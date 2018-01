As possibilidades do amor de Joël Pommerat, encenadas por Cheong Kin I

A temática do amor nas suas diversas formas e manifestações chega a Macau com a peça de teatro “A Reunificação das Duas Coreias”, escrita pela figura do teatro francês contemporâneo Joël Pommerat. Entre os dias 8 e 11 de Fevereiro, às 20 horas, e no dia 10, às 15 horas, a encenadora local Cheong Kin I apresenta uma nova interpretação da obra para a qual escolheu intencionalmente actores locais e de Taiwan, onde reside.

Joana Figueira

Joël Pommerat encontrou na relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul a metáfora ideal para falar sobre a impossibilidade de comunicação entre duas pessoas, as separações e a impotência do amor. Da busca artística sobre as relações humanas e a questão da existência resultou “A Reunificação das Duas Coreias”, um argumento incluído na antologia bilingue franco-chinesa de dramaturgos franceses, “As Confissões Poéticas do Tempo sem Amor”, com a qual Cheong Kin I se cruzou numa altura em que indagava sobre questões identitárias. O título da obra foi o primeiro elemento do argumento a prender a encenadora local, que decidiu trazer aquelas histórias de amor aos palcos de Macau.

“‘A Reunificação das Duas Coreias’ é um título que parece muito político, mas o conteúdo não tem nada a ver com política. O argumento consiste em 20 capítulos com 20 histórias curtas. Cada história fala dos amores entre as pessoas: o amor entre os amantes, entre os amigos, entre os membros de famílias. Todas estas 20 histórias tinham um ponto comum: sem causa, sem efeito, sem início, sem fim. A maior tensão dramática vem sempre destas histórias cujo início ou fim não conhecemos”, contou Cheong Kin I ao PONTO FINAL.

A encenadora local encontrou na obra de Joël Pommerat o saber “usar a obscuridade para sublinhar as vozes e as emoções de actores”. Com esta reinterpretação da peça, Cheong Kin I quer algo “mais fluído e que a tensão dramática seja ainda maior através da repetição dos movimentos ligeiros de corpos e da linguagem dos [seus] actores”.

É precisamente na linguagem e nos sons que a também atriz aponta o enfoque do seu trabalho, seja nos “simples barulhos da água quando os actores a bebem” ou nos seus “passos acentuados”. Entre as 20 histórias originais, Kin I seleccionou 15 capítulos do argumento “tendo em conta as diferenças culturais que existem entre Macau e França”.

“Em relação à linguagem na peça, escolhi intencionalmente os actores locais e de Taiwan, que têm duas culturas e duas línguas diferentes. A peça é ao mesmo tempo em cantonense e em mandarim. A impossibilidade de comunicação do argumento original é sublinhada aqui, com actores cujas línguas maternas são diferentes”.

Na “Reunificação das Duas Coreias” de Cheong Kin I não há um cenário – a encenadora prefere a “imaginação do mesmo”. “Nos filmes, as coisas parecem muito verídicas mas não são. No teatro parece tudo falso, mas o acontecimento é real e presente. Ao mesmo tempo, através do teatro, podemos criar as realidades e levar os espectadores a imaginar os seus próprios cenários. É por isso que não temos um dito cenário. Temos só os adereços muito simples e com a iluminação e os sons criamos uma imaginação junto dos espectadores”.

A ESTREIA EM TAIWAN

A nova interpretação da peça, que Joël Pommerat assumiu publicamente ter sido escrita de forma espontânea, teve a sua estreia no continente asiático quando foi encenada e apresentada pelo Departamento de Dramaturgia e Estudos Teatrais da Universidade Nacional de Taiwan, em Dezembro do ano passado.

Kin I começou os seus estudos de encenação da Universidade Nacional de Arte de Taipé, Taiwan, em 2012, muito devido ao mandarim taiwanês e à sua “musicalidade poética”. Mas foi também a democracia e a “livre maneira de pensar” dos taiwaneses que a atraíram e a fizeram ficar.

“Vivendo e comunicando com os taiwaneses, encontrei novos pontos de vista para observar as coisas. Quando cheguei a Taiwan, sempre neguei o facto que aqueles que eram de Macau eram automaticamente da China continental, como as pessoas diziam lá. Perguntava-me se esta reacção era justamente uma discriminação inconsciente dos chineses continentais. Os taiwaneses têm sempre as suas próprias opiniões e estão sempre empenhados para a sua visibilidade no mundo.”

Foi este confronto directo que conduziu a encenadora a uma reflexão profunda sobre a questão da identidade enquanto natural de Macau, onde cresceu. “Macau é uma terra muito pequena e um pensamento tradicional está ainda muito dominante. Deveríamos seguir este pensamento mesmo na arte de teatro? Tenho sempre esta pergunta na minha cabeça: ‘queremos sempre mais de Macau, mas já nos perguntámos a nós próprios qual é a nossa contribuição para a terra?’”.