Alexis Tam visita centro de saúde para acompanhar vacinação contra a gripe

Na sequência do pico da gripe que Macau está de momento a atravessar, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura visitou, na manhã de ontem, o Centro de Saúde da Areia Preta.

Acompanhado pelo director e sub-director dos Serviços de Saúde, Alexis Tam deu indicações ao pessoal médico para “continuarem a monitorizar de perto a situação da gripe em Macau” e para “responderem, gerirem e organizarem bem as situações e disponibilizarem ordenadamente serviços de vacinação”, de forma a assegurar a saúde dos residentes.

O governante dirigiu também uma palavra de apreço ao pessoal médico e de enfermagem “pelo trabalho em horas extraordinárias”.

Alexis Tam lançou ainda um apelo aos residentes “para darem importância aos cuidados de higiene pessoal e seguirem as instruções dos Serviços de Saúde para a prevenção, vacinação e tratamento”, indica um comunicado do Gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.