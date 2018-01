Vacina da gripe não chegou a um terço das crianças

Quase um terço das crianças que frequentam os jardins de infância e escolas primárias de Macau não foram vacinadas contra a gripe este Inverno, revelou ontem o coordenador do Centro de Prevenção e Controlo da Doença. Lam Chong admite que “a maioria” é devido à recusa dos pais.

Vítor Quintã

Macau registou ontem a primeira morte ligada à gripe este Inverno, uma menina de quatro anos que faleceu de insuficiência renal grave despoletada por uma pneumonia, anunciaram os Serviços de Saúde. A criança, que frequentava um jardim de infância no Bairro da Rua da Barca, não tinha sido vacinada. O coordenador do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Lam Chong, admitiu não saber a razão e prometeu “verificar porquê”.

Ainda assim, o dirigente dos Serviços de Saúde revelou que a menina não era caso único. Lam Chong revelou que 30 por cento de alunos dos jardins de infância e escolas primárias de Macau não foram vacinados este Inverno. Alguns faltaram por acaso às aulas no dia da vacinação colectiva, mas “a maioria” foi porque os pais não o permitiram “e assinaram mesmo um papel em como recusavam a vacina”, reconheceu o director do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Kuok Cheong U.

O número de famílias que rejeitam a vacinação por temerem efeitos adversos tem aumentado nos países ocidentais, apesar de não haver estudos credíveis que comprovem os piores receios, nomeadamente o aumento do risco de autismo. Alguns governos já introduziram mesmo leis que punem os pais que não vacinem os seus filhos.

Os Serviços de Saúde, pelo contrário, admitiram estar de mãos atadas. A vacina contra a gripe não está incluída no plano obrigatório de vacinação, por isso: “são os pais que decidem e nós só podemos encorajá-los” a tomar a vacina, sublinhou o director do São Januário.

O Governo convocou uma conferência de imprensa poucas horas depois da morte da menina, sobretudo para rejeitar rumores a circular nas redes sociais sobre uma eventual escassez de vacinas contra a gripe em Macau. Kuok Cheong U diz que, das 120 mil doses compradas para este Inverno, sobram ainda 14.600, suficiente para os residentes. Os Serviços de Saúde reiteraram que estas vacinas não estão disponíveis para visitantes da China continental e ameaçaram “apurar a responsabilidade legal” da “pessoa que criou tal boato”.

“Um em 100 mil”

Mas a conferência acabou por se concentrar na morte da menina, que aconteceu por volta da uma da tarde, no Hospital Kiang Wu. A criança foi pela primeira vez ao hospital privado no dia 19, com febre, mas foi enviada para casa após o teste rápido da gripe ter dado negativo, disse Li Peng Bin, vice-director do Departamento de Administração Médica do Kiang Wu. O director do São Januário sublinhou que este teste apenas detecta 30 a 40% dos casos e que, de qualquer das formas, o tratamento para uma gripe normal é ficar em casa a descansar.

Este não foi um caso convencional, no entanto. A menina voltou ao Kiang Wu no dia seguinte, já com tosse e expectoração, e foi-lhe receitado um medicamento anti-viral. A criança só foi internada à terceira ida ao hospital, no dia 23, e uma análise ao sangue acabou por detectar que tinha pneumonia, disse o representante do Kiang Wu.

Li Peng Bin sublinhou que apenas um em cada 100 mil doentes com gripe tem complicações graves. A paciente estava de tal forma enfraquecida que contraiu uma infecção bacteriana com uma taxa de mortalidade “de mais de 60 por cento”. Também o director do São Januário defendeu que “foi feito tudo o que era possível” para salvar a criança, que acabaria ainda assim por falecer de insuficiência renal.

Entretanto a irmã mais nova está também internada no Kiang Wu após ter-lhe sido detectada pneumonia. O representante do hospital privado diz que a paciente está em situação estável e foi internada apenas para “uma monitorização mais activa”. O coordenador do Centro de Prevenção e Controlo da Doença acrescentou também que não houve, para já, qualquer caso de infecção colectiva no jardim de infância que a vítima frequentava.