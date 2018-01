Temperatura desce para os 7 graus na próxima semana

Em comunicado enviado às redacções, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) alertam para a descida da temperatura nos próximos dias, devido à influência de uma massa de ar frio que irá afectar o território. Para amanhã, prevê-se que a temperatura mínima desça até aos 14 graus e, no domingo, a região deverá ser afectada por uma outra monção forte de Inverno. Assim, a temperatura irá manter uma tendência de descida, o vento de Norte deverá intensificar-se de forma acentuada e o céu vai estar muito nublado, podendo existir a ocorrência de chuva. Na próxima semana, a temperatura mínima deverá descer para os 7 graus, sendo que o tempo se vai manter muito frio e seco até ao final da semana. Os SMG aconselham a população a prestar atenção à variação do estado do tempo e a manter-se agasalhada. Para hoje, a temperatura irá variar entre os 19 graus de máxima e os 15 de mínima. O céu estará muito nublado, com intervalos de pouco nublado, segundo informações disponibilizadas na página dos SMG.

