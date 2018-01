S&P prevê crescimento de 12% nas receitas brutas de jogo de Macau

A Standard & Poors (S&P) prevê que as receitas brutas de jogo de Macau conheçam um aumento, em termos anuais, de 12% este ano. A notícia é avançada pelo GGRAsia que cita um relatório da agência de notação financeira, no qual se estima que as receitas brutas do sector do jogo de massas aumentem entre 5 a 10%. Para o segmento VIP, está previsto um aumento de menos de 15%.

“Isto deverá suportar um crescimento total das receitas brutas de jogo de Macau entre 6 a 12% este ano”, indica a S&P. Ainda de acordo com o GGRAsia, na semana passada a Morgan Stanley reviu em alta o crescimento previsto para este ano das receitas brutas de jogo de Macau, de 11 para 16%. Segundo dados oficiais citados pelo mesmo portal, as receitas brutas do segmento VIP conheceram um aumento anual em 2017 de 26,7%, e o sector de massas aumentou as suas receitas em 10,4%.