Orquestra de Macau “distribui amor” a idosos através da música

A Orquestra de Macau (OM) visitou seis lares de idosos para apresentar concertos musicais “num gesto de solidariedade e de promoção do amor através da música para com mais de 400 idosos”, indica um comunicado da organização.

A fim de “mostrar o seu carinho para com os idosos e de promover a música”, a OM visitou vários lares e centros de reabilitação de Macau, incluindo o Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior “Retribuição”, o Asilo de Santa Maria, o Centro Pastoral da Areia Preta, o Centro de Cuidados Especiais Longevidade, o Lar São Luís Gonzaga e o Centro Santa Margarida.

Nestes centros, a orquestra interpretou peças de música clássica ocidental e de música chinesa, do concerto comemorativo do festival de primavera, integrado no ciclo “Gostar de Música, Gostar de Dedicação”. Foram interpretadas peças como “Prelúdio do Festival da Primavera”, “Ascendendo Passo a Passo” e “Nuvens Coloridas Perseguem a Lua”.