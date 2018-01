Nicholas Torrão brilha na vitória do Benfica

O Benfica de Macau goleou ontem o Lai Chi, por 5-0, numa partida em que o avançado Nicholas Torrão mostrou pontaria afinada, fazendo os cinco golos dos encarnados.

O avançado do Benfica fez o primeiro golo da partida logo aos cinco minutos de jogo, mas foi preciso esperar pela segunda parte para que as “águias” voltassem a balançar as redes adversárias, com mais quatro golos.

Na outra partida antecipada da Liga de Elite o Monte Carlo sofreu para levar de vencida a equipa da Polícia. Os “canarinhos” marcaram primeiro por intermédio de Miguel Noronha, aos 39 minutos, mas Lei Ka Man restabeleceu a igualdade logo no arranque da segunda parte. Cheong San acabou por desfazer o empate, aos 63 minutos, estabelecendo o resultado final em 2-1 a favor do Monte Carlo.

A segunda jornada do campeonato prossegue hoje com o HS a defrontar o CPK (21h00), enquanto que amanhã jogam Ka I e Sporting frente a Ching Fung e Alfândega, respectivamente, às 14h e 16h. P.A.S.