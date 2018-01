Ng Lap Seng sai da CCPPC

O empresário Ng Lap Seng, preso nos Estados Unidos por corrupção, está fora da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), diz o canal chinês da Rádio Macau. O Comité Permanente da CCPPC vai contar também com menos representantes de Macau nos próximos cinco anos, após a saída de vários nomes grandes da política local.

A lista de membros que foi divulgada na quarta-feira revela a saída de Susana Chou, ex-presidente da Assembleia Legislativa, e do presidente do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, Eric Yeung, do Comité Permanente. Por outro lado, o presidente da Associação Comercial de Macau, Alexandre Ma, manteve-se, assim como o primeiro Chefe do Executivo da RAEM, Edmund Ho, que continua como vice-presidente.

Fora do círculo mais restrito do principal órgão consultivo da China continental, Macau perdeu também Or Wai Sheun, presidente da Polytec, empresa responsável pelo polémico projecto Pearl Horizon, Ambrose So, administrador da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), e Ng Siu Lai, presidente da União Geral das Associações de Moradores.

Macau vai ter 29 membros na CCPPC, incluindo seis nomes novos, todos eles figuras grandes da política local. São eles Cheong U, antigo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Leong Lai, a ainda directora dos Serviços de Educação e Juventude, que vai em breve passar à reforma, o presidente da Fundação Macau, Wu Zhiliang, a chefe de Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, e os deputados Ho Ion Sang e Vong Hin Fai. V.Q