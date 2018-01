MGM adia inauguração de empreendimento no Cotai

Em comunicado ontem enviado à Bolsa de Hong Kong, a MGM China anunciou o adiamento da abertura do seu empreendimento no Cotai, cuja inauguração estava prevista para a próxima segunda-feira. Segundo é explicado, a empresa encontra-se ainda no processo administrativo de aprovação e obtenção das licenças necessárias.

Sem adiantar uma data concreta, a MGM apenas refere que o novo empreendimento irá abrir “dentro do mês de Fevereiro”, sendo que o orçamento global se irá manter em cerca de 27 mil milhões de dólares de Hong Kong.

A inauguração do MGM Cotai já esteve prevista para o quarto trimestre de 2016, tendo sido sucessivamente adiada para o final do primeiro trimestre de 2017, para a segunda metade de 2017 e, ainda, para o último trimestre do ano passado. A última data avançada pela empresa para a entrada em funcionamento do seu primeiro empreendimento na ‘strip’ tinha sido 29 de Janeiro.