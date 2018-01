Mais de 179 mil TNR no território em finais de 2017

Macau contava, no final do ano passado, com 179.456 trabalhadores não residentes (TNR), dos quais a maior parte eram cidadãos da República Popular da China. O ramo dos hotéis e restaurantes continuou a ser o que mais TNR empregava, por oposição ao dos organismos internacionais.

Catarina Vila Nova

No final de 2017, as autoridades de Macau registavam um total de 179.456 trabalhadores não residentes no território, sendo a esmagadora maioria – 113 mil – proveniente do interior da China. Este número corresponde a um aumento de 1800 pessoas face ao ano anterior, de acordo com números do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) divulgados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). A seguir aos cidadãos da República Popular da China, foram os nacionais das Filipinas (28 mil) e Vietname (14 mil) que demonstraram ser, respectivamente, a segunda e terceira maior comunidade de trabalhadores não residentes (TNR) no território.

O ramo de actividade económica que mais trabalhadores do exterior atraiu foi o dos hotéis e restaurantes que, até ao final do ano passado, empregava mais de 51 mil TNR. Seguiram-se os portadores de ‘blue card’ que encontraram emprego no sector da construção (30 mil) e como empregados domésticos em casas particulares (26 mil). Em comparação com o ano anterior, e nas três categorias que mais trabalhadores não residentes atraiu, foi a da construção que registou a maior perda de empregados, em mais de quatro mil.

O sector que menos TNR empregava, em finais de 2017, era o dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais, para o qual trabalhavam apenas 15 pessoas com este estatuto. Imediatamente a seguir vem o da produção e distribuição de electricidade, gás e água (142), o da administração pública e segurança (253) e o da agricultura, produção animal, caça e silvicultura (328).

Dos países listados pelo CPSP, aquele que menos cidadãos enviou para a RAEM foi Singapura, de onde vieram 134 TNR. Entre os restantes países de onde chegaram o menor número de pessoas para adquirir o estatuto de TNR em Macau contam-se o Japão (162), o Canadá (182) e o Reino Unido (225). Em comparação com o ano anterior, não houve nenhuma variação significativa destes números.

O aumento – ainda que ligeiro – do número de trabalhadores não residentes que encontraram ocupação em Macau, surge, em certa medida, em direcção oposta às políticas governamentais. Recorde-se que no relatório das Linhas de Acção Governativa para este ano, Chui Sai On anunciou que se iria “aperfeiçoar o mecanismo de saída de trabalhadores não residentes” e “persistir no princípio de que a importação de trabalhadores não residentes visa somente suprir a insuficiência de recursos humanos locais”.