Lucros líquidos da Sands China aumentam 49% no último trimestre de 2017

O valor arrecadado pela Sands China, em termos de lucros líquidos, nos últimos três meses do ano passado foi de 519 milhões de dólares norte-americanos, correspondendo a um aumento de 49% face ao período homólogo. No mesmo período, a empresa de Sheldon Adelson registou uma taxa de ocupação de 94%, com mais de um milhão de quartos ocupados.

Catarina Vila Nova

A Sands China fechou o ano de 2017 com um aumento nos lucros líquidos na ordem dos 49%, comparando com o último trimestre de 2016, segundo um comunicado enviado pela companhia à Bolsa de Hong Kong. A empresa de Sheldon Adelson arrecadou um total de 519 milhões de dólares norte-americanos (USD), quando nos últimos três meses do ano anterior se tinha ficado pelos 348 milhões de USD. Porém, em comparação, as receitas líquidas conheceram um aumento de 12,9%, passando de 1.86 mil milhões de USD no último trimestre de 2016, para 2.10 mil milhões no mesmo período de 2017.

No cômputo geral do ano passado, a Sands China arrecadou um total de 7.74 mil milhões de USD em receitas líquidas, um aumento de 15,7% face aos 6.69 mil milhões do ano anterior. Em comparação com 2016, os lucros líquidos aumentaram 31,1%, de 1.22 mil milhões para 1.60 mil milhões. Para estes resultados contribuiu o mercado de Macau, que continuou a apresentar uma recuperação “robusta” durante o trimestre em análise, com um crescimento “acelerado” do sector do jogo de massas, de acordo com o mesmo comunicado.

De todo o portefólio da Sands China, e em termos de receitas líquidas, o empreendimento que mais contribuiu para os resultados apresentados foi o Venetian, que arrecadou um total de 844 milhões de USD no último trimestre do ano transacto, ou seja, mais 19,4% face ao período homólogo. Deste valor total, 728 milhões de USD dizem respeito ao sector do jogo. Contudo, foi o Sands Cotai Central que registou o maior aumento, de 25,5%, alcançando um total de 557 milhões de USD, dos quais 469 foram arrecadados no casino. Em sentido contrário, o Parisian e o Sands Macau registaram uma descida de 3,5% e de 4,3%, respectivamente, nas suas receitas líquidas.

Entre Setembro e Dezembro do ano transacto, o mercado de massas de Macau cresceu de 9% para 18% face aos três meses anteriores. Neste segmento, as receitas da Sands China cresceram 27%, enquanto que o volume das apostas aumentou em 18%, entre 2016 e 2017. Nos últimos três meses do ano passado, as receitas do sector de massas da empresa aumentaram em 26,9%, “contribuindo para o valor de receitas do jogo de massas mais elevado desde o primeiro trimestre de 2014”.

No mesmo comunicado, a Sands China indica que, apesar de terem sido acrescentados três mil quartos com a abertura do Parisian, em Setembro de 2016, a companhia registou uma taxa de ocupação na ordem dos 94% no último trimestre de 2017, com mais de um milhão de quartos ocupados. Este valor, acrescenta, corresponde a um novo recorde em termos trimestrais. Quanto ao segmento MICE (sector das exposições e convenções), este registou um crescimento em termos anuais de 44%.

No que toca à ocupação, o Sands Macau foi o que registou a maior taxa, de 98,5%, registando uma variação homóloga de 0,1% negativos. O Parisian apresentou o maior crescimento em termos de taxa de ocupação, em 7,3%, fixando-se em 98,4%.

Holiday Inn encerra este ano para dar lugar ao The Londoner

O Holiday Inn Macao Cotai Central vai encerrar no final deste ano, provavelmente em Novembro ou Dezembro, na sequência da transformação do complexo da Sands China no The Londoner. A notícia é avançada pelo GGRAsia, que explica que a empresa não clarificou se o hotel iria reabrir ou se iria permanecer sob a mesma marca. Contudo, os trabalhos de renovação do Sands Cotai Central num resort temático alusivo a Londres vão custar à companhia 1,1 mil milhões de dólares norte-americanos e não deverão estar concluídos antes de 2020. As obras, que se prevê que tenham início ainda este ano, serão realizadas de forma faseada, de forma a minimizar os inconvenientes causados aos clientes. Porém, segundo explica o GGRAsia, foram já vários os analistas que previram que, a curto prazo, os ganhos da Sands China, entre 2018 e 2019, sejam negativamente afectados.