Inscrições até 23 de Fevereiro para a edição de 2018 do Mapa Cultural e Criativo

O Instituto Cultural (IC) convida todas as entidades culturais e criativas que ainda não estejam registadas na “Base de Dados das Indústrias Culturais e Criativas”, a incluir na edição de 2018 do Mapa Cultural e Criativo de Macau, a fazerem a sua inscrição até 23 de Fevereiro.

O IC é a entidade que selecciona os membros registados na base de dados a serem incluídos no Mapa Cultural e Criativo de Macau (Mapa CCM). Após este processo, o IC vai lançar a edição de 2018 do Mapa CCM e a sua aplicação móvel, a fim de promover as indústrias culturais e criativas de Macau junto de residentes e turistas, indica um comunicado do Governo. O objectivo desta ferramenta digital é aumentar a visibilidade dos espaços culturais e criativos locais.

A primeira edição do Mapa CCM foi lançada em 2014. O mapa cobre as sete freguesias de Macau, apresentando cada espaço cultural e criativo através de texto e animações em simultâneo com informações sobre os sítios do património mundial do território, museus, roteiros turísticos culturais e criativos, e rotas de autocarros, “a fim de permitir a residentes e visitantes experimentarem as características multiculturais de Macau”, explica a nota do IC.

Mais de 970 mil mapas foram impressos desde o lançamento desta ferramenta, sendo distribuídos em mais de 180 locais em Hong Kong e Macau, incluindo nos postos fronteiriços, museus, hotéis, agências de viagens e entidades culturais e criativas. Foi lançada também uma aplicação móvel do mapa que permite aos utilizadores explorar os espaços culturais e criativos ao longo das rotas e ficar a conhecer mais sobre os produtos originais e actividades relacionados.

O IC indica que os espaços culturais e criativos elegíveis para serem incluídos no Mapa CCM 2018 deverão estar abertos ao público por longo prazo, venderem produtos culturais e criativos e organizarem actividades nestas áreas. O seu funcionamento e a sua gestão é da responsabilidade das entidades registadas na base de dados. Se o número de entidades culturais e criativas elegíveis ultrapassar o número de vagas existentes, a selecção final para inclusão no Mapa será efectuada por sorteio.