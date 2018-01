Homem detido por fraude com cartão de crédito

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem a detenção de um chinês, residente nos Estados Unidos, por alegadamente ter usado em 2011 um cartão de crédito roubado na Tailândia para levantar dinheiro em Macau, diz o canal chinês da Rádio Macau. O homem de 54 anos foi detido na quarta-feira ao tentar reentrar na cidade mas, diz a PJ, negou a acusação.

Segundo a polícia, um empresário da China continental foi à Tailândia em 2011 para fechar um negócio com três parceiros, mas foi agredido numa festa por desconhecidos que empunhavam pistolas, que o obrigaram a revelar o código do cartão de crédito UnionPay. A vítima mais tarde descobriu que o cartão tinha sido usado para levantar quase 1.1 milhões de yuan numa loja de joalharia num casino do ZAPE. V.Q