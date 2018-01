Hoje é o dia do primeiro concerto do ano das Jornadas Musicais do Clube Militar

O primeiro concerto do ano da série Jornadas Musicais do Clube Militar realiza-se hoje, a partir das 19 horas, no Salão Stanley Ho. A pianista Shirley Ip e a flautista Tete Bae vão interpretar peças de Fauré, Vivaldi, Borne e Bolling. Ao concerto segue-se um jantar, mantendo-se o espírito destes eventos, que promovem a proximidade e o convívio entre artistas e o público. Desde 2010, mais de 60 intérpretes tocaram nas jornadas musicais.

Cláudia Aranda

A pianista Shirley Ip e a flautista Tete Bae inauguram o primeiro concerto do ano da série Jornadas Musicais do Clube Militar, com interpretações de peças de Fauré, Vivaldi, Borne e Bolling. O primeiro da série de concertos de música de câmara de 2018 realiza-se hoje, a partir das 19 horas, no Salão Stanley Ho, do Clube Militar.

O concerto, com a duração de uma hora e meia, cobre um período temporal alargado, desde o barroco de Vivaldi ao “jazz barroco” de Bolling. O evento inicia-se com a interpretação da peça “Morceau de Concours”, do compositor e organista francês Gabriel Fauré (1883-1924), seguindo-se o Concerto de flauta em D Major, RV 428, “Il Gardellino”, do compositor italiano do período barroco Antonio Vivaldi (1678-1741), e “Fantaisie brillante sur Carmen”, do flautista francês François Borne (1840-1920). O concerto completa-se com a interpretação da peça “Suite for Flute and Piano” de Claude Bolling (nascido em 1930), compositor e pianista francês de jazz, reconhecido internacionalmente, sobretudo nos Estados Unidos, nomeadamente pelas peças que combinam o ‘blues’ com a música clássica.

Desde o início que a programação das Jornadas Musicais do Clube Militar pretende oferecer propostas variadas, de maneira a proporcionar ao público acesso a diferentes tipos de música erudita, tanto em termos da época como da origem dos intérpretes e compositores, explicou ao PONTO FINAL o coordenador da programação da série de concertos de musica de câmara no Clube Militar, Tiago Pereira. Na preparação da programação, Tiago Pereira conta com o apoio da organização de Macau, Yun Yi, que facilita o contacto com os artistas.

Já mais de 60 artistas, provenientes de diversas regiões do mundo, interpretaram peças de música erudita nas Jornadas Musicais do Clube Militar, desde que esta série de concertos foi lançada em 2010, calculou o coordenador da programação.

Música em convívio

A dupla que actua hoje tem origem asiática, mas acumula experiência internacional. Shirley Ip é a pianista principal da Orquestra Filarmónica de Hong Kong. Ao longo de sua carreira, interpretou peças musicais de referência em concertos de piano a solo e tocou com orquestras dos Estados Unidos e Canadá. Shirley Ip formou-se na Academia de Hong Kong para as Artes Performativas, tendo prosseguido os estudos no Reino Unido. Ensina na Academia de Hong Kong para as Artes performativas e na Universidade Chinesa de Hong Kong. Tete Bae nasceu na Coreia do Sul, mas formou-se musicalmente no Reino Unido e na Suíça, tendo tocado com diversos grupos e orquestras em Zurique.

A série de concertos de música de câmara do Clube Militar foi lançada há oito anos, quando Tiago Pereira sugeriu ao Clube Militar utilizar o salão nobre do edifício do século XIX para organizar concertos de câmara. “A ideia era oferecer um estilo de concertos que correspondesse à ideia original dos concertos de câmara, em que existe uma maior proximidade com os artistas”, explicou o coordenador da programação.

Espera-se que Shirley Ip e Tete Bae se juntem ao jantar, que se realiza a seguir ao concerto, proporcionando-se a oportunidade para o público conhecer de perto as intérpretes. Mantém-se, assim, o espírito destes eventos, que promovem o convívio entre artistas e o público. Para não-sócios, a entrada para o concerto tem um custo de 100 patacas. Um ingresso por 300 patacas permite o acesso ao evento musical e ao jantar.