“A língua com que escrevemos poesia é a língua em que nós choramos, amamos, rimos e sofremos”

O gosto pelas caminhadas leva-o a lugares de encontro consigo próprio e com o Outro. Em Macau, encontra as sombras cruzadas de culturas distintas de uma cidade que sente o Oriente e o Ocidente. No périplo entre Médio e Extremo Oriente encontrou os olhares, as imagens, os modos e os silêncios que lhe mostraram que a consciência da própria ignorância pode ser o motor para a aprendizagem maior: o confronto com a realidade desconhecida. Carlos Ascenso André, professor universitário, tradutor e ensaísta, faz do Oriente a sua morada desde 2013, quando, aos 60 anos, encontrou no Rio das Pérolas um confidente. Percorreu a China de Sul a Norte e de Este a Oeste, acompanhado da vontade de levar a língua portuguesa a novas e distantes geografias. Prestes a deixar Macau e o cargo de director do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau, o académico não parte sem nos apresentar o resultado de uma viagem que arrancou há quase 10 anos e que, assume, “não termina”. Carlos André lança, na próxima terça-feira, na Fundação Rui Cunha, o livro de poemas e fotografias “…o sol, logo em nascendo, vê primeiro”, o terceiro dedicado à poesia e que o fez, décadas depois do primeiro rascunho, aceitar-se como poeta. A obra reúne 41 poemas e 51 fotografias de lugares como o Líbano, Camboja, Vietname, China Continental, Macau, Malaca e Japão. A edição é da Livros do Oriente e a concepção gráfica de Gabriel Cordeiro.

Texto: Joana Figueira

Fotografia: Eduardo Martins

– Convida o leitor para uma incursão pelo Oriente. Que lugares são estes que nos apresenta neste seu terceiro livro de poesia?

Carlos André (CA): São lugares por onde passei e são sobretudo aqueles que me causaram impressões especiais. Não são todos desta minha existência no Oriente agora, há quatro poemas que são anteriores à minha presença na China e que, por isso, eu quis que este Oriente fosse um Oriente de uma forma muito vasta. Começa no Médio Oriente porque eu estive no Líbano, numa viagem muito interessante em 2009 ou 2010, e, sensivelmente na mesma altura, estive em Kyoto, no Japão. Depois, o resto é China. De vez em quando acontece eu fazer poemas nos lugares onde estou; é normal e acontece a qualquer poeta. A primeira grande viagem que fiz na China foi em 2013, uma viagem a Xi’an, Ürümqi e Shiheze. Em Xi’an, para utilizar uma palavra de Sophia de Mello Breyner, “aconteceu-me” um poema. Achei interessante e, dois dias depois, estava em Shiheze e dei comigo a escrever um outro poema. Aconteceu em algumas das outras cidades. Foi talvez em Shiheze, no segundo poema, que pensei assim: porque não começar a escrever em todos os sítios onde vou? A partir dali começou a minha peregrinação na China, que já me levou a uma grande parte das províncias chinesas. Embalei nisso e assim foi acontecendo. Ao princípio foi por acaso, mas depois decidi projectar este livro – portanto, ele está projectado para aí há três anos – e deixar uma parte específica reservada a Macau. Deve haver uma dezena de poemas que são dos lugares de Macau. Não são os mais importantes; são os que me marcaram. São aqueles lugares que a mim me dizem alguma coisa. Eu olho para eles e aquilo desperta-me uma emoção especial.

– A viagem arrancou há quase dez anos.

CA: E não terminou, porque não termina. Mas dei-a por concluída para efeitos do livro em 2017. O último poema é de 2017. Curiosamente, o último poema é aquele que poderia ser o primeiro, que é o do Rio das Pérolas.

– Porque é que o poema no qual evoca o Rio das Pérolas poderia ser o primeiro do livro?

CA: Porque o Rio das Pérolas é o meu primeiro contacto com Macau e é o espaço onde tudo isto aconteceu. Penso que este livro não é alheio ao meu local, ao local onde eu respiro o Oriente, que é a minha casa. Eu moro em cima do rio. Ou seja, eu moro no Porto Interior, voltado para a China, portanto diante da minha janela corre o rio e, do lado de lá do rio, eu tenho as montanhas de Zhuhai. Todos os dias eu acordo a olhar para o rio; todos os dias. Esta situação sempre me marcou, aliás, se vir o meu livro anterior, “O Prisma de Newton” (2015) – que não tem nada a ver com o Oriente – o texto que a editora escolheu para pôr na contracapa é um texto que faz alusão ao rio com o qual eu converso. O rio é o meu confidente. Eu passo uma grande parte do meu tempo sozinho em Macau, a minha mulher está comigo uma parte do tempo e o rio é o meu espaço de solidão. E não é de solidão porque eu converso com ele.

– O silêncio atravessa vários dos seus poemas.

CA: Nunca tinha reparado nisso. O silêncio faz-me muito bem. Tanto o silêncio que é em si mesmo silêncio, como o silêncio que eu procuro no meio da multidão. Eu acho que também é uma arte conseguir encontrar o silêncio e eu cruzo-me com o silêncio ao longo do meu dia – muitas vezes. Alguns destes poemas nasceram em caminhadas. Eu caminho muito em Macau, mas não vou caminhar para onde vai toda a gente. Às vezes vou para a beira-rio, mas nem sempre; eu caminho pelo meio da cidade, sobretudo em ruas estreitas onde não há carros. Atravesso a cidade a pé e à noite, em ruas que não são desertas mas que têm muito silêncio.

– Demorou-se na escrita sobre Macau, e referiu que os lugares são especiais e têm significados.

CA: Macau tem sombras estranhas. São sombras cruzadas. Nós não podemos dizer isto com provas concretas, isto não se apalpa, nada disto é real. Mas é uma intuição. Os poetas têm muitas intuições. Em Macau sente-se cruzamento dessas sombras, são sombras de culturas distintas. Quem estiver com muita atenção – com silêncio – consegue perceber que não é uma mistificação o diálogo de culturas que acontece em Macau. Caminhamos na rua, olhamos para os letreiros das casas comerciais, vemos o desenho das janelas, a forma como os vasos estão expostos e nós, de repente, não temos a certeza de estarmos num sítio do Oriente ou num sítio do Ocidente porque tudo isto é uma mescla. Por isso é que eu digo: há muitas sombras que se cruzam e isto sente-se muito em Macau. Se entrarmos, depois, no turbilhão da turbamulta, dos sábados e dos domingos a caminho das Ruínas de São Paulo – e é uma coisa que eu às vezes gosto de fazer, deixo-me levar naquele atropelo – não sentimos nada disso. Sentimos outra coisa. Sentimos o mesmo que pode sentir se for Suzhou. Eu fui a Suzhou num fim-de-semana daqueles prolongados, talvez na Semana Dourada. Suzhou não é uma metrópole, mas é uma cidade turística e há milhões de pessoas na rua e nós temos que nos deixar atropelar por tudo aquilo. Nas Ruínas de São Paulo nós sentimos isso, é a mesma coisa. Mas à noite eu sinto-me como a sair ao lusco-fusco da Cidade Proibida, ou de um outro espaço, que é um dos espaços que mais me marca na China, que é o Palácio de Verão, em Pequim. Cada pessoa tem os seus afectos, eu criei um afecto muito especial pelo Palácio de Verão; acho que é um dos sítios lindos da China. Não é por acaso que a capa do livro é feita com o Palácio de Verão. De facto, são sítios especiais. Macau, à noite, em certos momentos, tem sítios especiais. As Ruínas, à noite, têm uma espécie de misticismo, no fundo que é o que dita um dos versos do poema que eu dediquei às Ruínas, que é: “O templo atrás da porta morre logo”. Acho que esta noção de que há ali um passado sem futuro, ou talvez não porque ele está lá. Portanto não posso dizer que seja um passado sem futuro porque depois do incêndio as Ruínas continuam. Mas, de facto, o tempo atrás da porta morre logo. E já não cantam querubins.

– O que é que resultou do contacto com todos estes países e territórios que visitou?

CA: O resultado mais evidente é que eu deixei-me reduzir à minha ignorância. Quanto mais fui conhecendo o Oriente, mais me fui dando conta de que eu era ignorante, não sabia nada, porque em todos os momentos, em todos os sítios onde eu vou confronto-me com uma realidade que desconhecia. Eu acho muita graça – sorrio para dentro – quando vejo pessoas como nós a dizerem que sabem muito da China. Eu não sei nada e provavelmente serei um dos portugueses que tem visitado muito a China. Já conto 40 e tal cidades chinesas e não me limito a ir às universidades. Eu visito as cidades, sempre. Em cada sítio onde vou descubro que há coisas novas. São os olhares, são as imagens, a maneira de estar das pessoas, os silêncios. Eu passeio muito nas cidades à noite. Não há duas cidades iguais, nem há duas populações iguais, nem há dois olhares iguais em relação a mim. As pessoas são diferentes, olham-me todas de um modo diferente e este contacto com um mundo que me era totalmente estranho foi uma das minhas maiores aprendizagens. Eu não sei se alguma vez saberei traduzir isso em palavras científicas. Até agora só consegui traduzir em palavras poéticas, que é outra coisa. Que são passíveis, como sabe, de múltiplas interpretações. A forma como eu leio o que escrevi, há-de ser diferente da forma como [você] leu e a sua é tão legítima como a minha.

– Foi esse o motivo para um regresso à escrita poética?

CA: Eu escrevo poesia desde a década de 1980 do século passado, acho eu. Fiz uma experiência na ficção – única, isolada –, escrevi um romance, e depois comecei a escrever poesia. Nunca tive a intenção de publicar até que uns amigos, ali por alturas de 2000, sensivelmente, me começaram a estimular a publicar alguns poemas e eu reuni-os num livro a que chamei “Teias” (2001). Acho que nunca mais parei de escrever. Há momentos em que escrevo mais, há momentos em que escrevo menos. Acho que quando estou muito empenhado num projecto de carácter científico escrevo menos porque o meu registo tem que ser outro. Apesar de eu finalmente ter aceitado a designação de poeta – porque nunca a aceitei, sempre disse que sou professor e não poeta, mas uma pessoa que publica o seu terceiro livro tem que aceitar que digam que é poeta –, eu continuo a dizer que o meu compromisso é com a minha profissão e, portanto, levo isso muito a sério.

– Os 41 poemas são acompanhados por 51 fotografias. Fotografa regularmente? Porquê a necessidade de ilustrar os poemas?

CA: Eu faço fotografia desde que me conheço, quase, e tenho milhares de slides em casa do tempo dos slides. Fui resistindo ao digital até muito tarde, até que um dia me converti, percebi que era um disparate da minha parte, e aí aumentaram muito mais as minhas fotografias. Em todas as minhas viagens gasto um dia a fotografar. Quando vou para a China, que é o que faço agora muitas vezes, dedico um dia a conhecer o contexto daquela universidade, a conhecer a cidade onde estamos – trata-se de uma estratégia do próprio IPM, eu devo conhecer a universidade e devo conhecer o ambiente. Nessa visita ando sempre de câmara e capto o que posso. Mas eu olho o que toda a gente pode olhar; às vezes, se calhar, vejo é coisas que outras pessoas não vêem. Com os poemas surgiu a ideia de lhes juntar algumas fotografias, que não seria possível sem o Gabriel Cordeiro [responsável pelo grafismo].

– Quem são as duas pessoas a quem dedica este livro?

CA: São duas pessoas muito importantes neste últimos anos da minha vida e, portanto, na fase final da minha carreira. Lei Heong Iok é o presidente do IPM e se não foi ele que teve a ideia foi ele que ma transmitiu, de me importar da Universidade de Coimbra para o Oriente. Ele é que me convidou para dirigir este projecto, eu aceitei, e deu-me todas as condições para o fazer. Foi ele que me trouxe para o Oriente e foi ele que me estimulou a partir para Oriente. Desde então eu tenho corrido a China toda e o Centro [Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa] já está a trabalhar com uma rede que não existia, uma rede de 30 e tal universidades. Portanto, Lei Heong Iok, para mim, tem esse significado: trouxe-me e estimulou-me a estas viagens de que resultou a pessoa que eu neste momento sou e que é, seguramente, diferente da pessoa que eu era. James Li é um homem que tem uma vida fantástica. Tenho o hábito de dizer que a vida do professor James Li dava um filme. Ele correu mundo e conhece muito a China. Mas qual é o significado que ele tem para mim? As primeiras viagens que fiz na China ele foi sempre comigo. Hangzhou, Nanjing, Pequim, Xangai, Xi’an, Sihezhe. Ele foi um guia. Eu não teria aprendido o que aprendi em Chengdu sem ele, não saberia as lendas lindíssimas de Hangzhou se não fosse com ele, ou em Shihezhe ou em Xi’an, quer dizer, os meus poemas que estão neste livro ecoam lendas dos lugares e essas lendas chegaram-me por via do professor James Li.

– Que poetas o rodeiam?

CA: Os poetas que fazem parte do meu passado. Nós, quando escrevemos, somos o que somos de nós próprios e de tudo o que lemos e outros leram por nós antes de nós. Eu explico isto de outra maneira: cada um de nós, quando escreve, está ao mesmo tempo a ser herdeiro de toda a escrita que já existiu antes dele, mesmo aquela que nós não lemos, mas chegou-nos por outras vias: chegou-nos porque lemos em alguém, chegou-nos porque alguém nos falou. Todos quanto escreveram antes de mim podem ter chegado a mim por múltiplas vias, até sem eu saber o nome deles. O segundo aspecto é que, de facto, em mim se concentram muitos autores que eu li até hoje. Não tive o cuidado nem sei dizer o que é que está espelhado de outros poetas, mas é muito óbvio que não é apenas no título que existe a presença de Camões. Camões está neste título, “…o sol, logo em nascendo, vê primeiro”; é um verso dos Lusíadas. Há aí, claramente, um cruzamento com Camões. Não haverá com muitos mais poetas, mas seguramente que estão presentes poetas que eu li e de que gosto. Sobretudo poesia portuguesa e poesia latina, que me marcam muito. Não há dúvida de que sou um leitor assíduo de Camões, de Pessoa, de Sophia, de Manuel Alegre, todos estes autores estão presentes, seguramente, em parte das coisas que escrevo. Há uma série de experiências de poesia que bebem, obviamente, nos clássicos. Portanto, todos eles estão presentes. Camões de certeza que está directamente. E é provável que algumas das sonoridades sejam de Manuel Alegre – é provável, não tenho a certeza.

– A academia tem um lugar central na sua vida. Deixa este ano o Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau. Fá-lo com o sentimento de dever cumprido?

CA: Sim. Deixo-o com aquela sensação que é muito agradável: muito ficou por fazer, mas isso para mim não é uma razão de tristeza. É sinal de que somos capazes de sonhar longe. Mas deixo-o também com a sensação de dever cumprido. Repare, eu cheguei sem ter a certeza do que vinha fazer. Isto é uma experiência quase única na vida porque me foram dadas condições pelo professor Lei Heong Iok para fazer deste projecto aquilo que eu quisesse. Portanto, este projecto foi aquilo que eu e o professor Lei Ieong Iok fomos desenhando. Ele foi acontecendo. É daquelas coisas: o barro vai-se formando à medida das nossas mãos e quando nós começamos não sabemos muito bem qual é a direcção que a escultura vai ter. Foi isso que aconteceu aqui. Nós não fizemos o Português na China. Esta explosão não nos deve nada a nós. Agora, eu acho que o que fizemos foi a rede porque estas instituições iam crescendo isoladamente e fomos nós, com este nosso trabalho de caixeiros viajantes, que fizemos a ligação entre as instituições. Fomos, em boa parte, autores e actores dessa rede e isso é muito positivo. Há um longo caminho percorrido. Fica de herança não o caminho percorrido, mas o projecto para um longo caminho a percorrer e acreditamos que ainda há muito caminho a percorrer aqui.

– Que ligações manterá com Macau para além da Revista Orientes do Português, uma publicação científica nas línguas portuguesa e inglesa, a ser lançada ainda este ano?

CA: Formalmente serei director da revista. E outras ligações não sei, eu não me furto a nada, mas isso não depende de mim. Eu tenho disponibilidade para continuar a colaborar, não tenho disponibilidade para continuar a viver em Macau permanentemente. Há um tempo para tudo na vida. Quando vim para Macau tinha 60 anos e há duas ou três coisas que eu costumo dizer e que digo-as sentidamente: aos 60 anos, só se muda de residência se estivermos a fugir de alguma coisa. Eu não estava a fugir de nada. E, portanto, tenho os meus livros, o meu espaço, e é tempo de regressar. Aquele espaço faz-me falta. A minha biblioteca, o meu escritório grande, eu não posso estar a continuar a viver fora dali. A outra coisa que eu costumo dizer e que também é muito verdade: todos os insubstituíveis que eu conheci, morreram todos. Estão todos no cemitério e foram todos substituídos. E, portanto, não há insubstituíveis. Temos de aceitar isto com toda a humildade. Há um tempo certo para passar a pasta e há depois uma outra coisa: nós não temos sempre a mesma garra e a mesma criatividade para fazermos coisas novas. Chega-se a um momento em que nós estamos satisfeitos com o que fazemos e esquecemo-nos de continuar a inventar. Nessa altura, é bom termos a noção disso e passarmos a pasta. Outros serão capazes de fazer aquilo que nós nunca pensámos que poderia vir a ser feito.

– Que desafios o esperam?

CA: Eu não sei muito bem o que vou fazer quando sair daqui. Agora, há coisas que sei que vou fazer. Tenho em carteira quatro livros que me vão tomar cinco ou seis anos da minha vida. Portanto, isto já é um projecto para o imediato. O que eu tenho que descobrir é uma forma de viver sem frenesim. Isso é que eu não sei como vai ser porque eu vivo em frenesim desde há 30 anos. Desde então para cá andei sempre em funções públicas. É o tempo, se calhar, de um guerreiro pendurar as armas, se é que ele é capaz de o fazer. Não estou grandemente preocupado com isso. Se não tiver mais nada, os meus livros e os meus netos chegam-me.

– Também fez parte da organização da primeira edição do Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas a realizar-se em Macau, no ano passado.

CA: Fui um dos fundadores da associação. É engraçado que fui um dos fundadores da associação, afastei-me dela em 1996 por vicissitudes da vida – foi quando fiz a minha incursão na política de seis anos. E regressei agora quando trouxe o congresso para Macau. De facto, foi uma ideia que o professor Hélder Macedo me deu um dia e eu resolvi avançar com ela e concretizámos com grande sucesso, acho eu.

– Que impacto considera que teve em Macau? Foi inédita a presença de académicos chineses.

CA: Foi a primeira vez que académicos chineses tiveram nos congressos da associação. Foi a primeira vez que houve chineses a aderir à associação – agora são sócios – e foi a primeira vez que a associação saiu para Oriente. Eu acho que o significado é um significado muito grande, muito forte. Macau tem na sua identidade esta ligação cultural e a Associação Internacional de Lusitanistas é a maior associação do mundo ligada às questões da língua, cultura, história de países de língua portuguesa e, digamos que estava amputada de uma parte. Já tinha estado no Brasil, nos Estados Unidos – onde o Português é pujante. Nós falamos muito deste crescimento na China que não tem nada a ver com os Estados Unidos da América. Porventura o país do mundo onde o Português é mais estudado é nos Estados Unidos. A associação tinha estado em todo o lado, faltava-lhe esta parte aqui e é uma dimensão significativa. Eu achava que era preciso olhar para aqui, sobretudo num momento em que o Português está a crescer na China. Tem, de facto, esse significado: de a maior e mais prestigiada associação de académicos de todo o mundo ligada às coisas da língua portuguesa e das culturas de língua portuguesa olhar para o Oriente e realizar as suas reflexões a Oriente. Acho que foi mais ou menos fechar o anel. Agora a associação tem de trabalhar em função disso.

– Como olha para o estado actual da língua portuguesa fora de Portugal?

CA: Acho que está em crescimento, não estou grandemente preocupado. Está em afirmação por razões que têm a ver com políticas, mas acho que é essencialmente por razões que têm que ver com questões exteriores à política. Uma das razões fundamentais é que os países de língua portuguesa são países onde a natalidade tende a crescer em vez de diminuir. Ou seja, depois de alguma estabilização nos países africanos de língua portuguesa, sobretudo os dois grandes Moçambique e Angola, a população cresce. A economia cresce muito e isso faz com que a língua portuguesa ganhe cada vez mais força em razão da presença nesses países. Infelizmente, o terceiro grande país de língua portuguesa, que é o primeiro de todos em dimensão, que é o Brasil, atravessa um momento difícil da sua história. É um país com uma crise financeira grande, uma crise económica profunda, uma crise política acentuada e sobretudo uma enorme crise de valores. Este ciclo que tem três grandes países de língua portuguesa – Moçambique, Angola e Brasil – faz com que o Português, que já é a quinta língua do mundo, venha a ser, seguramente, uma das línguas mais poderosas do mundo. O que não tenho a certeza é de que os países de língua portuguesa tenham uma política comum, e isso é que é pena. A CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], no que diz respeito à língua portuguesa, se estamos a falar de vontades políticas, ainda é mais ou menos uma ficção ou uma utopia.

– No caso da aprendizagem do Português, sabemos que o número de interessados está a aumentar em várias partes do mundo. Como é que se pode garantir o bom ensino da língua?

CA: Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Eu acho que a qualidade do ensino se afirma através da qualidade de quem o exerce, ou seja, através da qualidade dos professores. Ensinar Português e, sobretudo, ensinar Português como língua estrangeira requer conhecimentos específicos, requer competências específicas. Também vai depender muito dos materiais e não basta haver um ou dois livrinhos; quanto maior a riqueza de materiais pedagógicos, maior será a qualidade do ensino. Depois o resto depende da vontade política de quem manda, mas essa, no caso de Macau, concretamente, não tenho dúvidas nenhumas que está assegurada. Ou seja, se há poder político que até agora deixou sempre inequívoca a vontade de ter uma aposta estratégica no ensino da língua portuguesa foi o Executivo da Região Administrativa Especial de Macau. Aí, não há dúvidas na vontade política. O resto é o modo como é que isso se processa e sobre isso ainda há muito caminho a percorrer.

– Falava do interesse e da vontade política e, aqui, podemos incluir não só Macau, mas também a China continental. Nas suas viagens pelo país, encontrou uma procura pela literatura e cultura portuguesas?

CA: O interesse é mais material, aí não há dúvida nenhuma. As pessoas querem aprender Português porque é uma língua de mercado. É uma língua que tem vantagens do ponto de vista de mercado e isso inequívoco e não há nada a fazer contra isso. O que nós temos que aceitar é que, sendo essa a realidade, a cultura e a literatura têm que vir por acréscimo. Aquilo que existe é a vontade de ter uma língua que é um bom instrumento para entrar no mercado de trabalho. Essa é a verdade e não há nada a fazer contra ela. O que nós podemos é usar essa realidade e inserir nela aquilo que nós formos capazes do ponto de vista das culturas e do ponto de vista das literaturas. Penso que é isso que tem de ser feito. Quando viajo na China dou-me conta de que, a não ser o Saramago e o Pessoa, os outros escritores são mais ou menos desconhecidos. O próprio Jorge Amado, Pepetela, Mia Couto – e os professores até dizem que falam deles. Esse é um caminho, mas far-se-á lentamente.

– Mencionou Mia Couto, que diz que “a poesia é um modo de ler o mundo e escrever nele um outro mundo”. Considera que conseguiu desconstruir ou atenuar fronteiras entre mundos que tanto se distinguem nas suas formas de cultura e de língua, através do Português?

CA: Eu acho que sim. Quer dizer, um bocadinho, porque quem sou eu? “…o sol, logo em nascendo, vê primeiro” é, de facto, uma invasão de outras fronteiras pelas nossas fronteiras. A língua com que nós escrevemos poesia, digo muitas vezes, é a língua em que nós choramos, a língua em que nós amamos, a língua em que nós nos rimos e a língua em que nós sofremos. Esta é a língua em que eu escrevo poesia. O que fiz aqui foi invadir um território que é de outras culturas porque todas estas imagens que me marcaram, que se gravaram e cravaram em mim à medida que ia viajando na China, são imagens da China. Mas as palavras com que eu as li, porque as minhas emoções traduzem-se em palavras – as emoções não são nada se não estiverem traduzidas em palavras – e as palavras com que eu as traduzi são portuguesas. Feitas das minhas raízes portuguesas. E isto em si já é uma mistura. Quem vai ler isto não são chineses, são portugueses. E isso significa que os portugueses, através das palavras com que eu captei estas imagens, estão a invadir estes territórios. Acho que a literatura tem esta função. No fundo, fazer o que Mia Couto fez. Nós estamos a ler o mundo e a escrever nele um outro diferente, que é o mundo que mistura os dois. Porventura isso é verdade. Mas a poesia é sempre isso.