SCM analisa gestão em Assembleia Geral

O auditório do Consulado Geral irá receber na próxima quarta-feira, pelas 18h30, uma Assembleia Geral do Sporting Clube de Macau (SCM).

Segundo um comunicado do clube leonino, na ordem de trabalhos está a apresentação e discussão do relatório de gestão e contas do exercício pela Comissão de Gestão eleita em Fevereiro de 2017, a avaliação da actual situação realizado pela referida comissão, análise e discussão de soluções de gestão a curto e médio prazo e “outros assuntos de interesse para a actividade do SCM”, refere a nota.