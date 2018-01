Rota das Letras revela novos nomes e centra atenções sobre a Coreia do Norte

A Coreia do Norte vai estar destaque na sétima edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras com a participação de autores como Hyeonseo Lee, Suki Kim, James Church e Michael Breen. O evento literário convidou também o historiador e escritor Rui Tavares, de Portugal, e o moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, que integra a lista dos 100 melhores autores africanos do século XX.

A norte-coreana Hyeonseo Lee, dissidente e activista dos direitos humanos, e a autora Suki Kim, que passou seis meses infiltrada na Coreia do Norte, são dois nomes em destaque na edição de 2018 do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. James Church, ex-agente da CIA e escritor de romances policiais, e Michael Breen, a viver na península coreana há mais de três décadas, completam o grupo de vozes sobre a Coreia. No grupo dos autores lusófonos e chineses, além dos já anunciados Julián Fuks, Ana Margarida de Carvalho, Han Dong e A Yi, a organização anunciou os nomes dos autores de obras infanto-juvenis Maria Inês Almeida, de Portugal, e Bao Dongni, da China continental. Em Macau vão também estar presentes o historiador e escritor português Rui Tavares, e o moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, assim como o escritor de “thrillers” Chan Hou Kei, de Hong Kong. A lista completa de convidados e respectivo programa da sétima edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras serão apresentados no início de Fevereiro.

Activismo e agentes secretos

Hyeonseo Lee é uma dissidente e activista dos direitos humanos norte-coreana que evadiu-se do seu país junto com a família, através da China e do Laos. Continua a dedicar parte do seu tempo a fazer campanha pelos refugiados e pelos direitos humanos dos norte-coreanos. Em Fevereiro de 2013 proferiu uma ‘TED Talk’ com bastante popularidade, e teve, até à data, 16 milhões de visionamentos. O livro de memórias de Hyeonseo Lee intitulado “A Mulher com Sete Nomes: História de uma Refugiada da Coreia do Norte” foi publicado em português em Setembro de 2015, e os direitos de publicação da obra foram vendidos para pelo menos mais 22 línguas.

Suki Kim é uma autora conhecida por trabalhar infiltrada. Após lançar o romance “The Interpreter”, a escritora nascida em Seul e radicada em Nova Iorque mudou-se para a Coreia do Norte para ensinar inglês às crianças das elites. Depois, transformou as suas experiências num livro: “Without You, There Is No Us”.

James Church, autor da série “Inspector O”, foi durante anos agente dos serviços secretos ocidentais e há várias décadas que está estreitamente ligado à península coreana. Começou a escrever o primeiro dos seis livros da série como um desafio para si próprio. Uma vez que nunca se havia escrito uma história de detectives passada na Coreia do Norte, James Church decidiu que deveria preencher esse vazio.

Michael Breen vive na Coreia do Sul há 30 anos. Foi correspondente em Seul para o The Guardian e o Washington Times durante vários anos. É autor dos livros “The Koreans: Who They Are”, “What They Want” “Where Their Future Lies” e “Kim Jong-il: North Korea’s Dear Leader”. O seu último trabalho, “The New Koreans: The Story of a Nation”, foi publicado na Primavera de 2017.

Literatura infantil mantém-se em destaque

A literatura infanto-juvenil volta a ter uma representação forte na Rota das Letras, que conta com um extenso programa de apresentações em escolas. Maria Inês Almeida é um dos nomes já confirmados. Jornalista de formação, dedica-se à autoria de livros infanto-juvenis. Tem cerca de 40 livros já publicados e alguns traduzidos para outros idiomas. Quando Eu For… Grande (當我長大後) foi publicado na China em 2015.

Bao Dongni, que também se dedica a escrever para os jovens leitores, visitará igualmente Macau. Em 1995, concluiu o mestrado em Literatura Moderna na Universidade Normal de Pequim. As suas obras abrangem géneros tão distintos como os contos de fadas, livros ilustrados, poemas para crianças, cantilenas e prosa. Desde 1990 que já publicou mais de 200 títulos de livros infanto-juvenis e ilustrados.

O ex-deputado do Parlamento Europeu, escritor, historiador e ensaísta Rui Tavares publicou vários livros, sobretudo de não-ficção, sobre temas históricos ou políticos, incluindo “O Pequeno Livro do Grande Terramoto” (2005), “A Ironia do Projeto Europeu” (2012), e “Esquerda e Direita: Guia Histórico para o Século XXI” (2015). No Parlamento Europeu, o autor foi relator para as questões de refugiados e direitos fundamentais.

De Moçambique chega o escritor Ungulani Ba Ka Khosa. Foi cronista em vários jornais, co-fundador da revista literária Charrua e director-adjunto do Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual de Moçambique. Com a sua obra de estreia, “Ualalapi” (1987), integra a lista dos 100 melhores autores africanos do século XX. É também autor de “Os Sobreviventes da Noite” (2005, Prémio José Craveirinha), “O Rei Mocho – história infanto-juvenil” (2012), “Entre as Memórias Silenciadas” (2013, prémio BCI para o melhor livro do ano), e “Cartas de Inhaminga” (2017), entre outros.

Em 2014, foi condecorado pelo Presidente da República Portuguesa com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pelo contributo que tem dado para o enriquecimento da literatura moçambicana e pela divulgação da cultura moçambicana a nível internacional.