Projecto universitário de recolha de entrevistas pretende dar visibilidade ao patuá

O professor Mário Nunes, da Universidade de Macau, deu ontem a conhecer um projecto de recolha e tratamento de entrevistas e testemunhos gravados na língua crioula de Macau. O objectivo é divulgar e “preservar a língua para assim conservar uma parte da memória da identidade macaense”, explicou o docente ao PONTO FINAL.

Cláudia Aranda

O investigador Mário Nunes, da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau (UM), deu ontem a conhecer que está a desenvolver um projecto, ainda em estádio embrionário, de recolha e tratamento de testemunhos gravados de formas de falar patuá ou maquista. O objectivo é “preservar a língua para assim conservar uma parte da memória da identidade macaense”, explicou o académico em conversa com o PONTO FINAL, à margem da sua apresentação na UM sobre os desafios da documentação linguística e da avaliação da vitalidade das línguas ameaçadas, tendo como estudo de caso o “maquista”. Este é o termo preferido pela academia para designar a língua crioula de base portuguesa usada em Macau, em vez de “patuá”, expressão utilizada de forma corrente.

O projecto nasceu por duas razões, primeiro porque o professor, que tem como área de pesquisa a herança cultural e linguística dos macaenses, pretendia tratar digitalmente as gravações recolhidas desde 1999, e ao longo do seu percurso académico, no sentido de criar um arquivo online. O professor espera que o registo destas entrevistas aumente a divulgação do maquista.

“Sei que a comunidade, aqui em Macau pelo menos, tem-se tornado mais consciente da perda desta língua e que essa perda significa o desaparecimento de um pouco da sua identidade, embora esta se mantenha macaense e vai sempre manter-se macaense. Mas, é um elemento da sua identidade que a comunidade perde”, explicou. “Por isso submeti um projecto à universidade de maneira a financiar um pós-doutorando que se pudesse interessar pelo tema e assim ser assistente de pesquisa e que, neste caso, faria a transcrição e a anotação linguística”, acrescentou o académico.

A academia precisa de investigadores macaenses

A contribuição imediata deste projecto é continuar a aprofundar o conhecimento académico, “idealmente com a participação de jovens, para formar futuros pesquisadores entre os nossos mestrandos e doutorandos. O ideal seria alguém da comunidade macaense. Cada vez que falo com pessoas de Macau digo isso. Ainda recentemente, na América do Norte, disse que era bom haver alguém da comunidade a interessar-se”, disse o professor.

O docente quis que ficasse claro que o seu departamento “não está a fazer a documentação do patuá”, uma vez que a iniciativa encontra-se numa fase muito inicial. “É um projecto a uma escala muito pequena, o valor que obtivemos para o projecto apenas contempla o subsídio de um pós-doutorando e a vinda por duas vezes de um especialista internacional para esta área, para guiar a constituição do arquivo online”, explicou.

Por outro lado, “o arquivo nunca poderá ser lançado sem a colaboração de algumas pessoas da comunidade, sem as pessoas que participam consentirem que as suas gravações fiquem num arquivo de acesso público e académico”, frisou. O académico acredita que, no entanto, essa não será uma tarefa difícil, uma vez que este trabalho “enaltece a comunidade no sentido em que lhe dá visibilidade no meio académico”. Mas, explicou: “a essa fase ainda não cheguei, ainda não falei com o Miguel Senna Fernandes [presidente da Associação dos Macaenses] sobre isso. Ele sabe do trabalho que faço, que há muitos anos gravo entrevistas, primeiro para o mestrado depois para o doutoramento, depois os artigos que tenho escrito têm sido realizados com base nessas gravações”.

Na recolha das gravações, Mário Nunes teve como preocupação gravar pessoas “o mais idosas possível”, que tivessem tido “o menor contacto possível com o português padrão”. “Por isso é que fui a São Francisco [nos Estados Unidos] e a Vancouver [no Canadá], porque essas pessoas, ou tinham saído de Macau há 40, 50 anos, ou nunca tinham estado em Macau. A ideia era identificar os falantes mais idosos para ver se eles falavam um crioulo muito diferente daquele que é falado por pessoas mais jovens”.

No contexto desta recolha, o factor tempo é crucial. “Neste tipo de estudos, em que já há poucos falantes de primeira língua, o tempo é uma questão, por isso é que uma das razões porque o trabalho está ainda muito embrionário é que a prioridade, para já, é gravar”.