Novo reitor quer UMAC “ao serviço” da comunidade

O novo reitor da Universidade de Macau (UMAC) prometeu ontem colocar a instituição “ao serviço” da comunidade local “em todas as áreas possíveis do desenvolvimento socioeconómico”. Durante a cerimónia oficial de tomada de posse, Song Yonghua apontou entre os seus principais objectivos “expandir os mecanismos de cooperação” no que toca à investigação” e apostar em inovação com um maior “potencial impacto”.

No seu discurso, o especialista na área da engenharia electrotécnica elogiou ainda “o papel de liderança” dos seus antecessores, por ajudar a UMAC a tornar-se “um estabelecimento de ensino superior de elevado prestígio”. O novo reitor vem substituir Wei Zhao, que saiu no passado dia 31 de Dezembro sem terminar o segundo mandato e foi mesmo acusado de violar o contrato, ao assumir de imediato um cargo na Universidade Americana de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. V.Q