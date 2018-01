Metro Ligeiro vira subterrâneo na Zona A

O troço do Metro Ligeiro que vai atravessar a Zona A dos aterros de norte a sul vai ser subterrâneo, revelou ontem a Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). Mas os membros do Conselho de Planeamento Urbanístico estão preocupados com o trânsito na nova área.

Vítor Quintã

O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) está a fazer o planeamento das duas rotas do Metro Ligeiro que vão passar pela Zona A e um dos trajectos vai ser subterrâneo. A revelação foi feita ontem pelo Chefe Funcional da DSSOPT, Mak Tat Io, durante a reunião do Conselho de Planeamento Urbanístico.

Mak explicou que a linha de Metro Ligeiro vinda das Portas do Cerco e que segue para o Terminal Marítimo da Taipa vai ser enterrada “debaixo do corredor verde” que atravessa o novo aterro de norte a sul. Pelo contrário, a linha que liga a península de Macau à ilha artificial da Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai vai ser em plano elevado, de leste a oeste.

A novidade deixou alguns membros do Conselho confusos. Lam Iek Chit quis saber o que vai acontecer ao centro intermodal planeado para o sul da Zona A. “Na realidade é muito difícil esta deslocação entre um trajecto subterrâneo e outro num viaduto”, alertou o urbanista. Ele deu como exemplo as dificuldades sentidas quando Taipé, capital de Taiwan, adicionou uma linha elevada a uma rede subterrânea.

Rui Leão lamentou sobretudo a decisão de construir o eixo leste-oeste em viaduto, a interromper um corredor verde cuja importância tinha elogiado. “Qual vai ser o espaço verde útil?”, perguntou o arquitecto. “Se tivermos uma linha de metro aérea, vai ser subserviente à infra-estrutura do metro”, avisou.

Capacidade de transporte

O deputado Lam Lon Wai teme também que o Metro Ligeiro seja um mau vizinho para a habitação a construir no novo aterro. Em 2013, o Governo foi obrigado a recuar na intenção de construir um troço a atravessar a Rua Cidade do Porto e Rua de Londres, no NAPE, depois do Comissariado da Auditoria ter criticado a proposta.

Mas o representante da DSSOPT está confiante que um tal percalço não se voltará a repetir na Zona A. Mak Tat Io prometeu que o planeamento feito pelo GIT “vai reservar um espaço suficiente para separar” o Metro Ligeiro das habitações e, se necessário, vai instalar placas para bloquear o som das carruagens.

O Conselho discutiu ontem as plantas dos primeiros oito lotes do novo aterro, incluindo sete terrenos que vão acolher um terço das 28 mil fracções de habitação pública previstas para a Zona A. E com o Governo a prever 96 mil habitantes para esta área, situada ao largo da Areia Preta, os membros do Conselho temem que os transportes e a rede viária não consigam responder à procura.

“Isto não é um número reduzido [de habitantes], é quase igual a Seac Pai Van”, disse Lam Iek Chit, que não foi o único a relembrar os problemas sentidos com o complexo de habitação pública em Coloane. “Se não fizerem a previsão correcta, pode acontecer a mesma coisa, é engarrafamentos por todo o lado”, avisou o deputado Mak Soi Kun.

Além disso, acrescentou Lam Iek Chit, a habitação pública vai estar construída e habitada bem antes do Metro Ligeiro chegar à Zona A. A conclusão do primeiro troço do metro estava originalmente prevista para 2013, mas o projecto tem sido marcado por atrasos e não há qualquer calendário para a construção das duas linhas que passam pelo novo aterro.